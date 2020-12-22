Под Харьковом пьяный сотрудник СТО угнал авто скандальной блогерши и разбил его. Фото

В Харьковской области в "пьяное" ДТП попало авто, угнанное у скандальной украинской блогерши Анны Кривуц, более известной под ником DANGERANN.

Об аварии сообщается на сайте областной полиции. То, что в "пьяное" ДТП попал именно украденный Lexus RX 300, подтвердила сама блогерша на своей странице в Instagram.

Копы уточнили, что информация о незаконном завладении машиной поступила к ним 21 декабря.

21-летняя девушка оставила свой автомобиль для ремонта на станции техобслуживания в селе Циркуны. В результате Lexus угнали.

Авто украл пьяный 37-летний сотрудник автосервиса. Когда он ехал по окружной дороге, то не справился с управлением и слетел с трассы в лесополосу.

С многочисленными травмами пьяный водитель попал в больницу. За угон ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Известно, что автомобиль зарегистрирован на мать блогерши Викторию Кривуц, но на авто ездила именно Анна. Блогерша прокомментировала угон, а также опубликовала фото разбитой машины.

Она вспомнила тот факт, что и сама ранее попадалась на пьяном вождении. По словам девушки, она уже понесла наказание за это.

Напомним:

Согласно официальным данным Патрульной полиции, в ноябре в Украине было зафиксировано 14 273 ДТП. По сравнению с аналогичным периодом в 2019 году, количество аварий практически не снизилось – разница составила всего 0,1%.

О самых резонансных авариях ноября-2020 читайте в нашем материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 декабря под Львовом в селе Вязовая пьяный водитель авто не справился с управлением на большой скорости и слетел с моста в реку. Машина начала тонуть. Водителя и его пассажира спасли полицейские.