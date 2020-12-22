Под Харьковом пьяный сотрудник СТО угнал авто скандальной блогерши и разбил его. Фото

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
14,1 т.
ДТП под Харьковом

В Харьковской области в "пьяное" ДТП попало авто, угнанное у скандальной украинской блогерши Анны Кривуц, более известной под ником DANGERANN.

Об аварии сообщается на сайте областной полиции. То, что в "пьяное" ДТП попал именно украденный Lexus RX 300, подтвердила сама блогерша на своей странице в Instagram.

Lexus RX 300

Копы уточнили, что информация о незаконном завладении машиной поступила к ним 21 декабря.

21-летняя девушка оставила свой автомобиль для ремонта на станции техобслуживания в селе Циркуны. В результате Lexus угнали.

Авто украл пьяный 37-летний сотрудник автосервиса. Когда он ехал по окружной дороге, то не справился с управлением и слетел с трассы в лесополосу.

Угонщик
Авто слетело с дороги в лесополосу
Машина получила серьезные повреждения

С многочисленными травмами пьяный водитель попал в больницу. За угон ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Анна Кривуц публиковала фото своего Lexus RX 300
Пьяный угонщик разбил этот автомобиль

Известно, что автомобиль зарегистрирован на мать блогерши Викторию Кривуц, но на авто ездила именно Анна. Блогерша прокомментировала угон, а также опубликовала фото разбитой машины.

Она вспомнила тот факт, что и сама ранее попадалась на пьяном вождении. По словам девушки, она уже понесла наказание за это.

DANGERANN подтвердила, что ее авто угнали
Скриншот

Напомним:

  • Согласно официальным данным Патрульной полиции, в ноябре в Украине было зафиксировано 14 273 ДТП. По сравнению с аналогичным периодом в 2019 году, количество аварий практически не снизилось – разница составила всего 0,1%.

  • О самых резонансных авариях ноября-2020 читайте в нашем материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 декабря под Львовом в селе Вязовая пьяный водитель авто не справился с управлением на большой скорости и слетел с моста в реку. Машина начала тонуть. Водителя и его пассажира спасли полицейские.

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