Под Харьковом в ДТП погибли три человека: авто превратилось в груду металла. Фото

На автодороге в Харьковской области во вторник, 1 июня, столкнулись две машины. В результате ДТП погибли три человека – водитель и две пассажирки Daewoo Lanos.

Об аварии сообщила пресс-служба областного ГУ Национальной полиции. Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие случилось около 15:30 в районе 20 километра автодороги "Чугуев – Меловое" в Чугуевском районе.

Столкнулась Toyota Hilux, которой управлял 52-летний мужчина, и Daewoo Lanos, за рулем которого был 59-летний водитель.

Toyota двигалась со стороны города Купянск в направлении Харьков, а Lanos ехал по встречном направлении.

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В результате аварии водитель последнего транспортного средства получил смертельные травмы, как и две его пассажирки. Они умерли на месте ДТП.

Тела погибших из салона легковушки с помощью специнструмента вырезали спасатели, пишет atn.ua. Портал также уточнил, что происшествие случилось в районе поселка Чкаловское.

На фото с места инцидента видно, что Lanos фактически превратился в груду металла.

52-летний водитель Toyota выжил, хотя и получил травмы. Его доставили в больницу.

Напомним, 29 мая в Дергачевском районе Харьковской области произошло ДТП, в результате которого погиб 29-летний мужчина. Предварительно, он превысил скорость и влетел в металлическую опору рекламного щита. Авто после этого загорелось.

Как ранее писал OBOZREVATEL, согласно официальным данным патрульной полиции Украины, только за четыре первых месяца 2021 года на дорогах страны произошло 55 791 дорожно-транспортное происшествие, чтона 23,2% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В результате аварий 785 человек погибли, а еще 7220 – получили травмы. О самых резонансных ДТП мая в Украине можно почитать тут.