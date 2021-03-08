На Львовщине пьяный водитель слетел на авто в реку, пассажирка погибла. Фото и видео с места ДТП

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
1,9 т.
Смертельное ДТП

Во Львовской области в понедельник, 8 марта, пьяный водитель Skoda Octavia не справился с управлением, и его автомобиль слетел с моста в реку.

В ДТП погибла 42-летняя пассажирка, которая проживала в Стрые. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте областного ГУ Национальной полиции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Авария произошло в селе Тухля Стрыйского района около 12:30. После случившегося 58-летний водитель, местный житель, получил травмы и попал в больницу. Он был задержан полицией.

Пьяный украинец за рулем Skoda Octavia слетел в реку

Установлено, что автомобиль двигался в направлении поселка Славское, выехал за пределы проездной части дороги и упал в реку Опир.

Авто упало в реку Опир
Машина в речке

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК. Суду предстоит избрать водителю меры пресечения.

ДТП произошло в н.п. Тухля

Скриншот
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно официальным данным патрульной полиции, за первый месяц 2021 года в Украине зафиксировали 13 983 аварии. Это на 18,1% больше, чем за аналогичный период 2020-го – 11 836. О самых резонансных ДТП февраля читайте по ссылке.

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