На Львовщине пьяный водитель слетел на авто в реку, пассажирка погибла. Фото и видео с места ДТП

Во Львовской области в понедельник, 8 марта, пьяный водитель Skoda Octavia не справился с управлением, и его автомобиль слетел с моста в реку.

В ДТП погибла 42-летняя пассажирка, которая проживала в Стрые. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте областного ГУ Национальной полиции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Авария произошло в селе Тухля Стрыйского района около 12:30. После случившегося 58-летний водитель, местный житель, получил травмы и попал в больницу. Он был задержан полицией.

Установлено, что автомобиль двигался в направлении поселка Славское, выехал за пределы проездной части дороги и упал в реку Опир.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК. Суду предстоит избрать водителю меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно официальным данным патрульной полиции, за первый месяц 2021 года в Украине зафиксировали 13 983 аварии. Это на 18,1% больше, чем за аналогичный период 2020-го – 11 836. О самых резонансных ДТП февраля читайте по ссылке.