Во Львове в смертельном ДТП погиб мужчина: момент столкновения попал на видео. 18+

Во Львове в субботу, 31 октября, автомобиль Opel Omega на полной скорости влетел в дерево.

В результате аварии водитель скончался на месте происшествия, пишет "Варта1". Сам момент столкновения записала камера видеонаблюдения (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Уточняется, что ДТП случилась около 13:30 на улице Воздушной. Как видно на записи, авто пошло в занос, после чего боком врезалось в два дерева, растущих на обочине.

Тело погибшего пришлось деблокировать спасателям.

Осторожно, кадры 18+!

Видео с места происшествия:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в городе Измаил Одесской области автомобиль Citroёn врезался в дерево. В результате погибли два человека, еще один пострадал.