Во Львове в смертельном ДТП погиб мужчина: момент столкновения попал на видео. 18+

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
3,0 т.
Во Львове произошло смертельное ДТП

Во Львове в субботу, 31 октября, автомобиль Opel Omega на полной скорости влетел в дерево.

В результате аварии водитель скончался на месте происшествия, пишет "Варта1". Сам момент столкновения записала камера видеонаблюдения (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

ДТП во Львове

Уточняется, что ДТП случилась около 13:30 на улице Воздушной. Как видно на записи, авто пошло в занос, после чего боком врезалось в два дерева, растущих на обочине.

Машину занесло на дороге

Тело погибшего пришлось деблокировать спасателям.

Сотрудники полиции и ГосЧС на месте ДТП

Осторожно, кадры 18+!

Во Львове авто врезалось в дерево
Водитель умер на месте ДТП
На месте аварии работали спасатели
Сотрудники ГосЧС деблокировали тело
Погибший в аварии – мужчина
Смертельное ДТП во Львове

Видео с места происшествия:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в городе Измаил Одесской области автомобиль Citroёn врезался в дерево. В результате погибли два человека, еще один пострадал.

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