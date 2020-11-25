В Харькове арестовали виновника смертельного ДТП на переходе: появились его имя и фото

Водителя Mercedes, насмерть сбившего человека на пешеходном переходе в Харькове 23 ноября, арестовали на 2 месяца без права внесения залога.

Такую меру пресечения 25 ноября определил Киевский районный суд Харькова, передает его пресс-служба на официальном сайте. В сообщении указывается имя водителя – Халиладзе Исмаил Эльчин.

Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК.

Водителю грозит от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

"Объектив" пишет, что ареста подозреваемого требовала прокуратура, мотивируя это тем, что он может начать скрываться от правоохранительных органов. Сам мужчина в суде заявил, что своей вины не признает и якобы ехал на зеленый свет светофора.

"Скорость где-то около 50 км/ч. Двигался по левой стороне дороги, внезапно я увидел пешехода, который передвигался на красный сигнал светофора. Я ехал на зеленый свет.

Все очень быстро произошло, мгновенно. Остановить машину я не смог уже, потому что дорога была мокрая", – заявил водитель.

Напомним, Mercedes сбил мужчину на переходе на проспекте Льва Ландау. От удара пешеходу оторвало голову.

В полиции сообщали, что погибший, предварительно, пересекал дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Осторожно, видео с места аварии 18+!

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября в Кривом Роге произошла авария с участием Volkswagen Passat, "ВАЗ 2106" и автобуса "Икарус". В результате столкновения один пассажир легковушки скончался на месте, второй получил серьезные травмы.