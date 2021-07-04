В Харькове водитель сбил женщину на тротуаре и врезался в два авто. Фото и видео масштабного ДТП

В Харькове на проспекте Александровском в воскресенье, 4 июля, произошло масштабное ДТП. Машина влетела в несколько припаркованных авто, а также сбила женщину, которая шла по тротуару.

В результате аварии пострадавшую госпитализировали. Об этом сообщил Telegram-канал "ХС | Харьков", обнародовав фото и видео с места столкновения (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

По данным АТН, дорожно-транспортное происшествие случилось около 11:30.

Уточняется, что Hyundai Sonata врезался в Volkswagen Crafter и "Москвич", которые стояли на обочине. Кроме того, авто вылетело на тротуар и сбило пешехода.

Видео дня

Женщина, предварительно, получила перелом ребер и травму ноги. На месте инцидента работала скорая, которая оказала потерпевшей первую помощь и доставила в больницу.

В местном Telegram-канале предположили, что водитель Hyundai якобы сел за руль нетрезвым. Сам мужчина сообщил, что уснул на дороге.

Все обстоятельства и причины аварии предстоит выяснить правоохранителям.

Как ранее писал OBOZREVATEL: