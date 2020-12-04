В Черкассах водитель сбил бабушку и ребенка на переходе: у мальчика остался только папа. Фото смертельного ДТП

В Черкассах на улице Сумгаитской 4 декабря водитель Volkswagen Caddy сбил бабушку и ребенка на пешеходном переходе.

Инцидент произошел около 17:50, сказано на сайте областной полиции. Информированный источник OBOZREVATEL сообщил, что пожилая женщина погибла, мальчик попал в больницу. У 6-летнего ребенка остался только папа.

Установлено, что 59-летний водитель двигался со стороны улицы 30-летия Победы в направлении улицы Академика Королева. Он сбил пешеходов на нерегулируемом переходе.

По данным нашего источника, женщине было 82 года, она умерла на месте аварии. Погибшая проживала в Черкассах.

Мальчик получил перелом лобной кости черепа, многочисленные ссадины и ушибы. Ребенка госпитализировали в Черкасскую областную детскую больницу.

В полиции отметили, что водителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса, а автомобиль поместили на штрафплощадку.

Мужчину подозревают в нарушении части 2 статьи 286 УК. Водителю грозит лишение свободы до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без него.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Радеховском районе на автодороге Львов – Луцк 3 декабря в столкновении автомобиля Audi с микроавтобусом Mercedes Sprinter погибли три человека.