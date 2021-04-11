Дрон-убийца, фосфорные бомбы и украинский 'блицкриг': 6 апрельских фейков росСМИ о ВСУ

Этим летом "распятому мальчику в трусиках" исполнится 7 лет. Рожденный извращенной фантазией российских пропагандистов, он стал одним из первых и самых известных фейков об Украине. Однако далеко не последним. У этого детища российского пропагандистского конвейера была масса достойных конкурентов: и корова, которая плакала, насмотревшись "зверств карателей", и изнасилованная пенсионерка-епилептичка, и систематическое уничтожение снегирей как "символа России" на украинской территории... Сейчас же роспропаганда взялась строчить фейки о ВСУ со скоростью пулемета, не стесняясь плясать даже на костях детей.

Что лгали об украинской армии в России и ОРДЛО в течение первой недели апреля 2021 года – разбирался OBOZREVATEL.

Фейк 1: "Дрон ВСУ убил ребенка под Донецком"

Самый громкий и самый циничный фейк последнего времени. Речь идет о гибели 2 апреля 2021 года в поселке Александровское под Углегорском мальчика 2016 рождения. По версии "народной милиции" так называемой "ДНР", причиной смерти ребенка стал якобы сброшенное с "дрона ВСУ" взрывное устройство.

Эта версия тиражировалась российскими изданиями "Газета.RU", "Коммерсантъ", "RBC", "Фонтанка.ru", "РИА Новости", "Lenta.ru", "Свободная пресса", "Интерфакс", пропагандистами ОРДЛО и многочисленными пабликами в соцсетях.

Уже первые заявления и публикации о трагедии сопровождались кровавыми подробностями ("у него волосики двигались, ручки и ножки оторвало, одну ножку так и не нашли", давлением на эмоциональный уровень ("он так и не узнал, что такое жизнь без войны"), призывами к мести. При этом в течение нескольких дней пропагандисты не могли прийти к согласию относительно населенного пункта, где погиб ребенок – кроме Александровского назывались также Донецк и его окрестности. Они не указывали имени ребенка, публиковали несколько вариантов ее фамилии, сопровождали публикации фотографиями другого малыша, погибшего в 2014-м, и никак не могли посчитать, сколько же мальчику было лет – 4, 5 или 6 – и определиться, успел ли он научиться говорить. Не сразу пропаганда также пришла к согласию о том, что же "сбросили с дрона ВСУ" – гранату или бомбу. Не сомневались только в одном: это точно был дрон, он точно принадлежал украинской армии, а его оператор сознательно сбросил снаряд на малыша. Приказ об этом, по версии пропагандистов, отдал комбриг 59 бригады Геннадий Шаповалов.

Истерию вокруг гибели ребенка подхватили чиновники РФ. Так, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин требовал "оценки" и "объяснений" от Парламентской Ассамблеи Совета Европы и ОБСЕ, а также исключения Украины из Совета Европы из-за смерти мальчика. А российский Следом открыл 5 апреля дело по статье ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ).

"По данным следствия, 2 апреля 2021 года украинские силовики вновь нарушили режим перемирия и осуществили атаку с применением тяжелых вооружений и использованием беспилотних летательных аппаратов объектов гражданской инфраструктуры в поселке Александровском... В результате взрыва боеприпаса во дворе дома на улице Дорожная погиб 5-летний ребенок, а его 66-летняя бабушка получила ранения", – говорится в сообщении на сайте Следкома.

Украина обвинения категорически отвергает. Эксперты утверждают: пролететь над оккупированными территориями мимо системы ПВО и РЭБ на 30 км вглубь тыла врага БПЛА просто не смог бы. О том, что дрон не мог пролететь со взрывчаткой несколько километров, заявляли и в штабе ООС. Именно поэтому, чтобы объяснить это несоответствие, пропагандисты и пытались выдать поселок Александровское за Александровку под Донецком. Местные же жители, комментарии которых приводил ресурс "Стоп Фейк", уверяли, что малыш погиб от взрыва снаряда, который хранил у себя в гараже его дед.

"Да, это случилось вчера, только не от дрона. Я сама из этого поселка. У хозяина лежала мина, а внучек ее нашел. Зачем людям врут, я не пойму. Соболезную", – процитировал ресурс комментарий пользовательница "Вконтакте" Валентины.

Еще один местный житель дополнил: "Говорят, что мужчина таскал к себе всякий хлам – боеприпасы. Один из боеприпасов у него дома и детонировал. Как рассказали мне мои знакомые, не было слышно "свиста": обычно, когда снаряд летит, то он "свистит". А в этот раз не было ничего, просто взрыв – и ребенка убило".

Разобраться с ситуацией взялась также СММ ОБСЕ. По данным наблюдателей миссии, малыш действительно погиб в результате взрыва. Однако никаких подтверждений того, что к этой трагедии хоть как-то могли быть причастны ВСУ и того, что дрон, о котором кричат пропагандисты, вообще существовал – нет.

"Фейки об убитых детях – неотъемлемый элемент российских психологических операций против Украины", – резюмировали в МИД.

Тему "коварства" Украина и ее армейцев оккупанты продолжили фейком о массовом подбрасывании на неподконтрольные территории взрывоопасных предметов и даже нашпигованных взрывчаткой детских игрушек.

Этот фейк начал распространять русский военкор Юрий Котенок.

"Украинские диверсанты разбрасывают в Алчевске заминированные предметы обихода, игрушки и предметы первой необходимости. Разбрасывают возле школ и детских садов! Есть жертвы", – заявил пропагандист.

Никаких доказательств своих слов он, разумеется, не привел, разместив лишь "телефонограмму" одного из представителей оккупационной администрации отдельных районов Луганской области, где упоминается 61-летний мужчина, якобы подобравший на улице неустановленный предмет, который взорвался.

Котенок также, в лучших традициях русской пропаганды, "объяснил", зачем же "украинским диверсантам" "убивать детей".

"Взрыв произошел в пригороде Алчевска – поселке Васильевка, в непосредственной близости от конечной остановки общественного транспорта. Это место называют еще "Три магазина", оно является ключевым местом в поселке и местом массового скопления людей. Также рядом находится школа и детский сад-ясли. Суть теракта – взрыв в максимально людном месте с целью запугать и травмировать население. Чтобы в каждом уголке "республик" появилось как можно больше своих Владиков (отсылка к трагической гибели "от дрона ВСУ" ребенка в поселке Александровка. – Ред.). Глядишь, где-то на передовой у кого-то рука и дрогнет отомстить за убитых в тылу. Жесть вообще-то – акты террора со стороны Киева проходят на Донбассе в режиме нон-стоп. Кто и когда остановит это?" - выполняет заказы по нагнетанию истерии в оккупации Котенок.

А его коллега по цеху, военкор Георгий Медведев пошел еще дальше – и "расширил" географию "украинских терактов", в частности, и на Донецк.

"Первые кадры с места утреннего взрыва в Донецке. В Донецке теракт! В Калиновском районе в подъезде дома по ул Онатаняна, двадцатый произошел взрыв. Мужчина нашел пакет, в котором оказалось взрывное устройство. Пострадавшего доставили в больницу. Граждане, не теряйте бдительности. При обнаружении неизвестных предметов, немедленно сообщайте в службы безопасности. Диверсанты ВСУ разбрасывают взрывоопасные предметы по всем крупным городам "ДНР" и "ЛНР", – написал пропагандист.

Какова цель распространения этого фейка – попытки загнать людей в оккупации в качестве пушечного мяса в оккупационные гибридные войска, оправдать собственные преступления и нарушение Минских договоренностей или подготовка к дальнейшей активизации боевых действий – покажет время.

Сепаратистский паблик во "Вконтакте" со ссылкой на "жительницу Соледара" 5 апреля выпустил поппури из популярных несколько лет назад фейков. Грабежи гражданских и "изнасилование беременной женщины на глазах у ее отца", отравление воды и избиение пенсионеров, даже убийство домашних кошек и собак – и все это под соусом "скоро сюда придет армия РФ".

"Мы от линии фронта далеко, но укры и у нас в последнее время озверели. Идут аресты и зачистки потенциально несогласных. В близлежащих селах идет настоящий террор. В Покровске недавно украинские солдаты изнасиловали беременную женщину на глазах у ее отца. Ворвались в дом, взялись шманать. Муж на заработках, поехал в Харьков. Защитить было некому, кроме деда. Дед вышел и попытался заступиться. на него наорали, что он "ополченец" (76 лет) и избили ногами, сейчас едва живой лежит, медики помощь боятся предоставлять, говорят "сепаратиста пусть в Донецке лечат, а нам проблемы не нужны". Полный беспредел идет. Украинцы по всей округе врываются в дома и грабят их. Загаживают колодцы. После грабежа ловят домашних животных – кошек, собак... и режут, а потом бросают в колодец. Говорят, делают это потому, что скоро сюда придут "ополченцы" из Донецка и армия РФ и надо сделать так, чтобы им ничего не досталось, чтобы они даже воды попить не могли... ", – цитируют пропагандисты "рассказ" мифической соледарчанки, которая очень "мечтает" о завершении "украинской оккупации".

Понятно, что ни одного доказательства или даже намека на доказательство ни единого"факта" этих страшных историй их авторы не предоставляют.

А вот доказательств подобных деяний самих "ополченцев" - хоть отбавляй.

Автором фейка стал "первый заместитель министра информации" "ДНР" Даниил Безсонов. Именно его заявление разлетелась пропагандистскими ресурсами, пабликами в соцсетях и телеграмм-каналами оккупантов.

"ВСУ везут фосфорные мины и снаряды, чтобы зажечь Донбасс негасимым огнем в полторы тысячи градусов! Каратели ВСУ гонят к "ЛДНР" танки, артиллерию и фосфорные бомбы – эшелоны едут по всей Руине. Украинские оккупанты привезли в линии разграничения эшелоны с тяжелой техникой", – заявил Бессонов.

Пропагандисты также расширили запущенный представителем оккупационной администрации фейк новыми "подробностями".

"В Краматорск пришел очередной поезд с военным грузом, в частности, 4 вагона 120-мм мин с фосфорным зарядом, применение которых запрещено Женевской конвенцией, что свидетельствует о намерениях ВСУ применить химическое оружие против населения "ЛДНР". В 2014 году минами с фосфорным зарядом обстреливали население Славянска и Краматорска, по данному факту СК РФ возбуждено уголовное дело", – пишут пропагандисты.

Боеприпасы, содержащие белый фосфор, действительно запрещены Женевской конвенцией для использования в населенных районах. Ведь один такой снаряд способен сжечь несколько сотен квадратных метров земли. И потушить спровоцированный им пожар практически невозможно: огонь угасает только тогда, когда выгорит весь фосфор, или после прекращения доступа кислорода. Запрет на использование такого оружия обусловлен тем, что оно вызывает особо тяжкие и болезненные увечья и может спровоцировать медленную ужасную смерть. Затруднено и лечения ранений, полученных от фосфорных снарядов: медики, помогающие таком раненому, сами рискуют получить фосфорные раны. Более того: некоторые ученые уверяют, что белый фосфор влияет на мутацию клеток, поэтому потомки пострадавших от его применения людей могут страдать серьезными генетическими заболеваниями.

Именно поэтому Россия последовательно и безосновательно, начиная с 2014 года, обвиняет Украину в использовании фосфорных боеприпасов. Первое такое заявление появилось еще в июне 2014-го. В качестве очевидца "сброса ВСУ фосфорных бомб" выступил тогда еще мало кому известный террорист "Моторола", который уверял, что опасное оружие было применено украинскими армейцами 12 июня в Семеновке под Славянском.

Впрочем впоследствии украинская сторона обнародовала перехваченный разговор "вице-премьера "ДНР" Андрея Пургина с российским куратором, где тот признал, что рассказы о "фосфорных бомбах" – ложь.

Впоследствии Россия и их марионетки в ОРДЛО еще неоднократно обвиняли Украину в использовании фосфорных снарядов. Каждое такое заявление тщательно проверяли наблюдатели СММ ОБСЕ – и не нашли подтверждения использования запрещенного вооружения украинской армией.

Тему "умышленного убийства детей карателями" продолжил "представитель народной милиции" ЛНР "Андрей Марочко.

Он обнародовал фото, на котором изображен якобы солдат ВСУ, позирующий на фоне снарядов с подписью "Все лучшее – детям".

"Вот такие надписи делают солдаты ВСУ на снарядах перед обстрелом. Они пишут "Все лучшее – детям", а затем стреляют этими снарядами по жилым кварталам и убивают детей, женщин, стариков и остальных гражданских. Разрывные снаряды, смерть и огонь – вот что готовит нацистская Украины детям и всему народу Донбасса... Все готово к большой войне и геноциду, теперь нужен только один приказ из Генштаба ВСУ, чтобы тысячи нацистов, словно бешеные псы, сорвались с цепей и бросились творить расправу в наших мирных городах!", – сопроводил снимок текстом Марочко.

Эту же песню уже на следующий день подхватил депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий. В своем телеграмм-канале он написал: "Киев ведет братоубийственную войну, направляя на юго-восток Украины снаряды с надписями "Детям Донбасса".

Вместе с тем, об "убийствах детей" украинскими военными заговорили снова и в СК РФ. Там возбудили очередное дело из-за гибели 17-летнего и травмирования 16-летнего подростков в результате подрыва на взрывном устройстве в Словяносербск.

Так, в Следкоме заявили, что украинские военные умышленно установили мины, на которых подорвались ребята, в оккупированном с 2014 года городе на Луганщине. Мол, целью "диверсантов" было повреждение объектов инфраструктуры.

"Представители ВСУ и других военных формирований... активно применяют тактику минирования территорий в районах расположения объектов гражданской инфраструктуры, которые не являются военными целями. Так, украинскими силовиками были установлены мины в районе улицы Набережной поселка городского типа Словяносербск", – указано на сайте Следкома.

Украина все обвинения отвергает. Ведь ВСУ неуклонно соблюдает режим прекращения огня, не стреляет по населенным пунктам и объектам критической инфраструктуры. Российские гибридные войска об этом прекрасно знают – и пользуются этим. Поэтому и открывают огонь из жилых кварталов или под прикрытием станций водоснабжения, зная, что стрелять по ним в ответ никто не будет. Так произошло, в частности, в конце марта, когда вражеские снайперы убили 4 героев-воинов 10 ОГШБр под Шумами. Украинские саперы выдвинулись на место, чтобы разминировать территорию у водоснабжающей станции, которая обеспечивает водой как подконтрольные, так и неподконтрольные правительству территории. Огонь по ним русские снайперы открыли именно со станции.

Вместе с тем, на оккупированных территориях, руками "блоггеров", пропагандистов и представителей оккупационных администраций нагнетается истерия о том, что со дня на день украинская армия начнет освобождение Донбасса.

Так, пропагандист Константин Иловайский 6 апреля заявил, что Украина сейчас готовится к реализации "хорватского сценария" на Донбассе – при поддержке и всестороннем содействии США.

"Старый убийца Джо Байден, на руках которого кровь мирных жителей Югославии, Ирака, Ливии, Йемена, готовит со своей вашингтонской камарильей геноцид для Донбасса по так называемому хорватскому сценарию. Именно США подготовили в 1995 году хорватскую армию к атаке на самопровозглашенную "Республику Сербская Краина", что привело к массовым убийствам мирного населения и сотням тысяч беженцев. Теперь и ВСУ усиленно натаскивают западные советники. Украинской армии ставится задача захвата территории. А потом туда зайдут отряды нацистов и устроят резню", – используя все обязательные тезисы российской пропаганды, заявил этот персонаж.

Пропагандисты также взялись распространять в соцсетях истерические сообщения о том, что НАТО якобы срочно перебрасывает на территорию Украины военную технику.

"НАТО поспешно перебрасывает технику в Украине. Через Румынию и Молдову проходят такие составы в сторону Украины. На них едут танки, БМП и другая техника. Натовцы даже не успели сменить раскрас на танках. Едут в пустынном африканском камуфляже. Похоже, скоро на Донбассе будет очень жарко!", - сообщает страница в ВК "Сводки от ополчения Новороссии"(ранее известная как" Сводки от И.Стрелкова ").

Пропагандисты заявляют, что техника перевозится практически непрерывно.

Продолжают оккупанты и "переносить" дату начала операции по освобождению Донбасса украинским войском. Если еще пару недель назад наступление ВСУ прогнозировали на начало апреля – сейчас его отсрочили на 20-ые числа месяца.

В частности, уже упомянутый Даниил Безсонов "наванговал" "молниеносный бросок" украинской армии на Донецк и Луганск.

"Мы всегда заявляли, что их (украинской армии. – Ред.) главная цель – это выйти на границу с Россией, отрезать нас от этих границ и тому подобное. Но лично мое субъективное мнение – им это не нужно. Во-первых , они все понимают и не будут рисковать, потому что Россия может со своей территории вести массированные артиллерийские удары. И это очень вероятно, им даже заходить не надо будет на нашу территорию для этого. Плюс – смысла в этом нет – тратить такие колоссальные ресурсы, силы и средства армейские для того, чтобы отрезать нас от границ. Я считаю, что они нанесут удар именно на донецком направлении по городу Донецк в лоб. Это со стороны Веселого и Спартака, так называемый Путиловский район, через Путиловку зайдут. Местные называют это "воротами в Донецк", – заявил Бессонов в эфире одного из пропагандистский интернет-каналов.

Еще более молниеносное освобождение он прогнозирует Луганску.

"И более масштабно они пойдут в "ЛНР". В Луганск от "передка" около 25 километров. Это для быстрого маневра не дистанция. Им достаточно зайти в города крупные, для того, чтобы жители этих городов оказались в заложниках. Тогда уже рассчитывать на помощь "старшего брата" не придется. Мы понимаем, что Россия до сих пор не ввела миротворческий контингент на Донбасс и опасается мнения мирового сообщества и всех этих международных моментов... Поэтому рассчитывать на то, что если молниеносно украинские войска войдут в Донецк и Луганск, то Россия введет войска и начнет уничтожать инфраструктуру вместе с местным населением для того, чтобы выбить украинские войска – не приходится", – пожаловался пропагандистам окупант.

Украина неуклонно придерживается Минских договоренностей и сейчас не готова положить сотни, и тысячи своих лучших сынов в городских боях за Луганск и Донецк – особенно в условиях, когда РФ массированно стягивает на наши границы живую силу и технику. Однако истерики и страх оккупантов перед возможным наступлением украинской армии и освобождением захваченной ими украинской земли являются великолепным комплиментом нашей армии.

А фейк о "молниеносном наступление" ВСУ, которое могло бы завершить войну – единственный из всех, распространенных роспропагандой, которому действительно хочется верить.