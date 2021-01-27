Пьяные убийцы устроили "охоту" на украинцев: что происходит на дорогах и как спасти жизни

В парламенте в ближайшее время собираются рассмотреть во втором чтении законопроект №2695, который ужесточает ответственность за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Это особенно важно потому, что сложилась критическая ситуация: ежедневно на дороги Украины выезжают тысячи потенциальных убийц.

Что происходит – разбирался OBOZREVATEL.

Невероятно, но факт: на дорогах нашей страны гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий. По официальным данным патрульной полиции, в Украине с 1 января до 31 декабря 2020 года произошло 168 107 ДТП, в которых погиб 3 541 человек.

Причем 4 522 ДТП случились по вине нетрезвых водителей. В этих "пьяных" авариях погибли 103 человека, а 1 554 были травмированы.

За каждой бездушной цифрой – сломанные судьбы и потерянные жизни. Жертвами становятся и взрослые, и дети, а выжившим предстоит длительное лечение.

Ничего не делать ради спасения жизней – не менее преступно, потому был разработан важный законопроект.

Инициаторы закона хотят серьезно повысить ответственность за ДТП.

Вместо 10 тысяч виновный (но трезвый) водитель должен будет выложить от 51 до 85 тыс. гривен штрафа в случае, если потерпевший получил травмы средней тяжести. Также его могут арестовать сроком на 6 месяцев.

А вот если водитель совершил то же самое в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то его могут посадить на срок до 3 лет (с лишением прав на срок от 3 до 5 лет).

В случае смерти потерпевшего в результате ДТП – водителя могут лишить свободы на срок от 3 до 8 лет (с лишением водительских прав на 5-8 лет). Если жертв оказалось несколько, то срок могут увеличить до 5-10 лет (с лишением прав на такой же срок).

Но если водитель был пьян или под наркотиками, то ему уже будет грозить от 7 до 12 лет тюрьмы (а прав лишат на 7-10 лет)

По инициативе президента Владимира Зеленского в законопроект могут быть внесены правки даже о пожизненном лишении свободы в случае, если этот водитель совершил убийство на дороге второй раз в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотиков, и при этом погибли два и более человека. Но это будет ясно только при втором чтении.

Изменения коснутся и деятельности полиции.

Если закон будет принят, то патрульные смогут останавливать водителей с целью профилактики в ночное время с 22:00 до 8:00, а также в праздничные, нерабочие и выходные дни и на следующий день после них – и проверять водителей на предмет алкогольного и наркотического опьянения.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко, анонсировавший рассмотрение законопроекта во втором чтении, надеется, что такие изменения поддержат все фракции и депутатские группы, так как от рук пьяных водителей гибнут избиратели, голосовавшие за каждую политическую силу в надежде, что она сделает Украину безопаснее.

В необходимости ужесточения наказания убеждены и полицейские, непосредственно работающие "в поле".

"И хотя не все ДТП, совершенные нетрезвыми водителями, приводят к гибели людей, поверьте – это только вопрос времени", – считают собеседники OBOZREVATEL в патрульной полиции. По их мнению, потенциальный убийца, легко отделавшись, завтра снова сядет пьяным за руль.

"Мой напарник называет таких водителей "маклаудами", потому что они уверены в "бессмертии". Один из примеров: приезжают в кафе или ресторан, выпьют, а затем садятся за руль. Казалось бы: есть деньги – закажи услугу драйвера, но нет. Необъяснимая ситуация, а в итоге имеем ДТП – и хорошо если без пострадавших", – поделился столичный инспектор патрульной полиции.

По его мнению, нужно не только ужесточать ответственность за ДТП, совершенные нетрезвыми водителями, но и жестко наказывать даже за минимальную дозу алкоголя в крови.

"Мы должны дорасти до нулевой толерантности. И, конечно, закон должен быть один для всех. Никаких исключений для мажоров", – убежден патрульный.

Родственники жертв водителей, севших за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, также категоричны.

Светлана Винниченко потеряла сына Александра во время резонансного ДТП, которое устроила "мажорка" Елена Зайцева в Харькове. Женщина убеждена, что всех нетрезвых водителей нужно судить как убийц.

"Необходимо ужесточать наказание для тех, кто садится за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Потому что это убийцы за рулем. Человек прекрасно понимает, что он не в состоянии контролировать ситуацию на дороге, что могут пострадать другие люди, и он едет. Это умышленное убийство и за него нужно наказывать также жестко", – рассказала Светлана.

Жительница Киевской области Людмила Шевчук, которая в 2017 году потеряла 13-летнюю дочь Анечку, убеждена: нужно сделать все, чтобы родители больше не хоронили своих детей.

Семья Шевчук более трех лет боролась за справедливость. Убийца их дочери уже полгода сидит за решеткой, но ребенка этим уже не вернешь.

После выхода из новогодне-рождественского "загула" потенциальные убийцы снова выехали на дороги страны. Приведем только несколько последних случаев.

В Днепровском районе Киева в понедельник, 25 января произошла авария с участием четырех автомобилей. Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, виновник ДТП находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. Водитель Skoda Fabia, заезжая во двор, не справился с управлением и протаранил три припаркованных автомобиля. В результате аварии чудом никто не пострадал.

Еще один случай произошел в столице – в Соломенском районе. Автомобиль Geely въехал в припаркованный внедорожник Ssang Yong. У виновника ДТП правоохранители обнаружили рекордный уровень алкоголя в крови – более 5 промилле (при допустимых 0,2). Владелец Geely признал, что употреблял водку, но заявил, что... чувствует себя хорошо.

20 января в Николаеве отличился Александр Жолобецкий – народный депутат Украины VIII созыва. Он выпивал в одном из заведений города и пьяным уехал на авто. По звонку на 102 патрульные остановили машину, за рулем которой сидел Жолобецкий. Экс-депутат качал права и попытался скрыться.

Но самая резонансная история произошла с уже бывшим заместителем министра по вопросам стратегических отраслей Виталием Немилостивым. В столице топ-чиновник устроит "террор" полицейским, когда они заподозрили его в пьяном вождении.

Но это только верхушка айсберга. Потому OBOZREVATEL призывает народных депутатов поддержать важный законопроект, ведь каждый, кто садится за руль пьяным, становится потенциальным убийцей.

Также мы призываем коллег из других изданий поддержать освещение проблемы с "пьяными" ДТП на дорогах и всесторонне рассказать о законопроекте, который может спасти жизни.