Зеленский на Донбассе проехался по участкам фронта, где погибли украинские защитники

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки на Донбасс 8 апреля посетил позиции сил ООС в 80 метрах от противника, а также участки на фронте, где были убиты воины ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента на официальном сайте. Глава государства подчеркнул, что представители власти должны регулярно посещать передовые позиции Вооруженных сил Украины в Донецкой и Луганской областях, чтобы поддерживать защитников, особенно когда на линии соприкосновения наблюдается обострение.

"Украинские чиновники должны быть здесь. Хотя бы по очереди. Это очень важно. Важно, прежде всего, военным. Важно понимание, что их поддерживает власть, власть не прячется в кабинетах, а находится там, где действительно сложно. Там, где действительно люди – герои. Там, где действительно люди решают судьбу Украины, защищая ее. Кто будет работать в высоких кабинетах, если некому будет защищать страну?" – сказал президент.

Зеленский отметил, что сегодня наблюдается обострение ситуации в районе проведения Операции Объединенных сил.

"Мы проезжаем по всем этим точкам, где за последний период – с 1 января – крупнейшая эскалация и наибольшее количество осложнений с режимом "тишины", наибольшее количество раненых и погибших", – сказал Зеленский. С начала года на Донбассе погибли 26 украинских воинов, добавил он.

На одной из позиций ВСУ (в 80 метрах от российско-оккупационных войск), где побывал президент, украинских защитников постоянно обстреливают вражеские снайперы, а территорию вокруг заминировано. Вследствие обстрелов разрушено окружающую инфраструктуру.

Еще на одном участке, где был Зеленский, были убиты немало воинов за последние две недели эскалации.

"Очень сложный участок. Четверо наших военных были убиты оккупантами. Еще двое были ранены. То есть шесть человек. К сожалению, была такая ситуация, один военный, который помогал и спасал их, погиб, подорвался на мине", – рассказал глава страны.

Он подчеркнул, что военные делают все, чтобы защищать Украину и обеспечить режим прекращения огня.

"Но мы понимаем, что когда бьют по нашим бойцам и есть погибшие – все понимают, что армия отвечает", – подчеркнул верховный главнокомандующий.

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