Гармаш: захваченная российскими НВФ территория на 1400 км больше, чем в Минских соглашениях

На заседании Трехсторонней контактной группы во вторник, 16 февраля, поднимался вопрос о сторонах военного конфликта на Донбассе, а также о территории, которую РФ подразумевает под понятием "ОРДЛО".

Четкого ответа на это Москва не дала. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш.

Он указал, что территория Донбасса, которая, по факту, была захвачена российскими НВФ, на 1400 км больше, чем зафиксированная в Минских соглашениях.

"На какую тогда территорию распространяются Минские договоренности – остается не ясным. Этот вопрос – не менее основополагающий, чем определение сторон конфликта. Но и здесь мы не получаем четкого ответа, хоть он и записан в Минских соглашениях.

Москва обладает поразительной способностью становиться глухой и слепой, когда не хочет чего-то видеть и слышать. Особенно если речь о подписанных ею же договоренностях", – написал журналист.

Кроме того, представители РФ сторонами конфликта называли Украину и "Донбасс", хотя "что они понимают под этим понятием – неясно, наверное, часть Донецкого угольного бассейна в Ростовской области РФ", пошутил он.

"Также с той стороны звучал вариант – "народ Донбасса" (тоже не понятно, что не поделили с Украиной жители Покровска, Доброполья, Краматорска, Мариуполя… плюс полтора миллиона вынужденных переселенцев)", – заявил Гармаш.

Делегаты от Украины при этом четко указали, что конфликтуют Россия и Украина.

"И попросили не делать таких провокаций, потому что они отвлекают участников консультаций от обсуждения Плана действий, предложенного Украиной. Понятно же, что мы не можем просто молчать, когда делаются такие абсурдные, и по форме и по содержанию, заявления", – написал член ТКГ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гармаш заявил, что временно оккупированные Россией территории Донбасса оказалась под угрозой заражения радиоактивными отходами шахты "Юнком" (район Енакиево). Причиной стало не только ее затопление, но и отказ так называемых властей контролировать уровень загрязнений.