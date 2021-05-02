ВСУ на Донбассе обстреляли из запрещенного оружия, ранен защитник – ООС
За 1 мая вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранив одного защитника Украины.
Об этом утром в воскресенье, 2 мая, сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил на странице в Facebook. Подчеркивается, что на обстрелы противника украинские воины открывали огонь.
Где зафиксировали нарушения врага:
Шумы – российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра;
Южное – трижды из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
Пески – дважды из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Новгородское – дважды из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов;
Водяное – из подствольных гранатометов;
Талаковка – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.
Как сказано в сообщении, воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", – добавила пресс-служба.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
30 апреля оккупанты на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, а 1 мая ранили воина ВСУ.
Офицер Вооруженных сил Украины заявил, что в течение апреля 2021 года российские террористы "Л/ДНР" на Донбассе понесли существенные потери живой силы и техники. Так, с 1 по 30 апреля наемники в целом потеряли 69 человек.
О 14 Героях ВСУ, которые отдали жизнь за Украину в апреле, читайте тут.