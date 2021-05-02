ВСУ на Донбассе обстреляли из запрещенного оружия, ранен защитник – ООС

За 1 мая вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранив одного защитника Украины.

Об этом утром в воскресенье, 2 мая, сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил на странице в Facebook. Подчеркивается, что на обстрелы противника украинские воины открывали огонь.

Где зафиксировали нарушения врага:

Шумы – российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра;

Южное – трижды из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Пески – дважды из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Новгородское – дважды из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов;

Водяное – из подствольных гранатометов;

Талаковка – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

Как сказано в сообщении, воину оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого – удовлетворительное.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", – добавила пресс-служба.

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