Воина ВСУ, тело которого отдали террористы, задушили: СМИ показали документ
Воин Вооруженных сил Украины, тело которого 17 декабря передали террористы, умер не от алкогольной или наркотической интоксикации, а был задушен.
Об этом заявил "Цензор.НЕТ". Журналисты ссылаются на результаты проведения судебно-медицинской экспертизы, оказавшиеся в распоряжении издания (чтобы посмотреть фотокопию, доскролльте страницу до конца).
Отметим, ранее пресс-служба Трехсторонней контактной группы писала, что солдат якобы пьяным и без оружия перешел на сторону противника и там умер. Вскоре сообщение ТКГ изменили, указав, что военный оказался за линией разграничения "при неустановленных обстоятельствах".
В документе, опубликованном СМИ, сказано, что основная причина смерти украинца насильственная, это асфиксия. По всему телу также выявили множество ссадин, в том числе на лице.
Напомним, украинский воин, предварительно, перешел через линию разграничения на территорию, контролируемую боевиками "ЛНР", 14 декабря.
Вернуть тело помогали международные посредники и группа "Эвакуация 200". Погибший служил в одной из механизированных бригад ВС Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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16 декабря оккупанты три раза нарушали режим тишины на Донбассе.
15 декабря российские террористы на Донбассе 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ сразу в нескольких направлениях.