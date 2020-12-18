Воина ВСУ, тело которого отдали террористы, задушили: СМИ показали документ

Воин Вооруженных сил Украины, тело которого 17 декабря передали террористы, умер не от алкогольной или наркотической интоксикации, а был задушен.

Об этом заявил "Цензор.НЕТ". Журналисты ссылаются на результаты проведения судебно-медицинской экспертизы, оказавшиеся в распоряжении издания (чтобы посмотреть фотокопию, доскролльте страницу до конца).

Отметим, ранее пресс-служба Трехсторонней контактной группы писала, что солдат якобы пьяным и без оружия перешел на сторону противника и там умер. Вскоре сообщение ТКГ изменили, указав, что военный оказался за линией разграничения "при неустановленных обстоятельствах".

В документе, опубликованном СМИ, сказано, что основная причина смерти украинца насильственная, это асфиксия. По всему телу также выявили множество ссадин, в том числе на лице.

Напомним, украинский воин, предварительно, перешел через линию разграничения на территорию, контролируемую боевиками "ЛНР", 14 декабря.

Вернуть тело помогали международные посредники и группа "Эвакуация 200". Погибший служил в одной из механизированных бригад ВС Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL: