В зоне ООС за сутки пострадали 11 защитников Украины

В районе Операции Объединенных сил на Донбассе за прошедшие сутки, 26 февраля, вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе – с запрещенного оружия.

В целом в зоне ООС в течение пятницы пострадали 11 воинов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается на странице Операции в Facebook 27 февраля.

Так, шесть защитников получили осколочные ранения, еще трое – боевые травмирования у Водяного на Приазовье в результате обстрела. Там оккупанты вели огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Марьинки и Лебединского враг вел прицельный огонь из стрелкового оружия. В результате один украинский военный получил пулевое ранение.

Неподалеку Невельского один военный из состава Объединенных сил пострадал из-за взрыва неизвестного устройства. Он получил осколочные ранения.

В Telegram-канале украинской делегации в Трехсторонний контактной группе уточнили, что состояние раненых удовлетворительное.

"Украинская сторона СЦКК направила соответствующие ноты в СММ ОБСЕ", – подчеркнули в ТКГ.

Оккупанты также нарушали режим прекращения огня у таких населенных пунктов:

Пески – прицельный огонь из 120 мм и 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Луганское – трижды открывали прицельный огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия. На этом же направлении оккупанты провели дистанционное минирование местности в направлении украинских позиций минами ПОМ-2.

Каменка – несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета;

Южное – из стрелкового оружия;

Светлодарск – из станкового противотанкового гранатомета.

В ООС подчеркнули, что на обстрелы украинские защитники давали адекватный ответ.

"Всех воинов, которые были ранены за прошедшие сутки, оперативно доставлено в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь", – сказано в сообщении.

Добавим, по данным офицера ВСУ Анатолия Штефана, потери оккупантов за 26 февраля – один человек (не боевой).

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 февраля российские оккупационные войска 10 раз нарушили перемирие, обстреляв украинские позиции в зоне ООС на Донбассе.