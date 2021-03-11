На Донбассе в результате обстрела погиб защитник Украины

В результате обстрела вооруженными формированиями РФ на Донбассе в среду, 10 марта, погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщила пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Восток" на странице в Facebook. Уточняется, что противник открыл огонь из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Старогнатовка Донецкой области.

Вследствие вражеского огня воин из состава Объединенных сил получил тяжелое ранение. Ему оперативно оказали медпомощь, но спасти мужчину не удалось.

Имя погибшего военные не назвали. "Командование и личный состав оперативно-тактической группировки "Восток" выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника", – сказано в сообщении.

Подчеркивается, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Напомним:

За 9 марта противник на Донбассе активизировался и 21 раз нарушил режим прекращения огня. Позиции ВСУ обстреливали из запрещенных минометов, гранатометов и другого вооружения.

В течение 8 марта режим прекращения огня на Донбассе противник нарушал девять раз, используя мины ПОМ-2, гранатометы и минометы. В эти дни боевых потерь среди воинов ВСУ не было.

Украинские разведчики отметили, что российские террористы "Л/ДНР" все чаще стали прибегать к ночным обстрелам позиций Вооруженных сил Украины, пытаясь нанести защитникам потери и спровоцировать их на открытие огня.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, военные в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе провели одни из самых масштабных контрдиверсионных мероприятий. Во время отработки были задержаны пособники вооруженных формирований РФ.