В феврале на Донбассе резко увеличилось количество обстрелов и погибших. Инфографика

В феврале 2021 года количество обстрелов украинских позиций на Донбассе вооруженными формированиями РФ выросло. Также увеличилось число погибших украинских воинов.

Об этом свидетельствует инфографика, разработанная "Радио Донбасс.Реалии" на основании сводок пресс-службы Операции Объединенных сил. Материалы опубликованы на сайте "Радио Свобода" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

По данным штаба ООС, который подсчитывает обстрелы по количеству случаев открытия огня, в феврале произошло 180 нарушений (на 5 больше, чем в январе). Это самый высокий показатель с момента начала перемирия.

26 февраля пострадали аж 11 украинских воинов. Отметим, месяцем ранее погибших и раненных было намного меньше, это число не превышало 1-2 за сутки.

По данным ОБСЕ, в феврале произошло 2968 нарушений, что на 135 больше, чем в январе. Журналисты уточнили, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ считает обстрелы по количеству выпущенных снарядов и очередей из автоматического оружия.

Больше всего нарушений зафиксировано в Донецкой области 11 февраля (когда там проводились учения) – 894.

Также большое количество нарушений произошло из-за учений группировок "Л/ДНР" 19 февраля – 594.

В Луганской области без нарушений, по статистике ОБСЕ, прошли пять дней в феврале (2, 4, 10, 22 и 23-го). В Донецкой области – только 3 февраля.

Инфографика о количестве нарушений на Донбассе за три месяца по данным ООС:

Начиная с 1 января по 28 февраля в зоне проведения ООС пули вражеских снайперов, взрывные устройства и осколочные ранения унесли жизни 14 защитников Украины. О погибших Героях можно почитать в нашем материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

3 марта в "ДНР" выступили с экстренным заявлением, в котором объявили, что режиму тишины пришел конец. В связи с этим они разрешили своим группировкам первыми открывать огонь по позициям ВСУ.