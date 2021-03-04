В феврале на Донбассе резко увеличилось количество обстрелов и погибших. Инфографика
В феврале 2021 года количество обстрелов украинских позиций на Донбассе вооруженными формированиями РФ выросло. Также увеличилось число погибших украинских воинов.
Об этом свидетельствует инфографика, разработанная "Радио Донбасс.Реалии" на основании сводок пресс-службы Операции Объединенных сил. Материалы опубликованы на сайте "Радио Свобода" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).
По данным штаба ООС, который подсчитывает обстрелы по количеству случаев открытия огня, в феврале произошло 180 нарушений (на 5 больше, чем в январе). Это самый высокий показатель с момента начала перемирия.
26 февраля пострадали аж 11 украинских воинов. Отметим, месяцем ранее погибших и раненных было намного меньше, это число не превышало 1-2 за сутки.
По данным ОБСЕ, в феврале произошло 2968 нарушений, что на 135 больше, чем в январе. Журналисты уточнили, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ считает обстрелы по количеству выпущенных снарядов и очередей из автоматического оружия.
Больше всего нарушений зафиксировано в Донецкой области 11 февраля (когда там проводились учения) – 894.
Также большое количество нарушений произошло из-за учений группировок "Л/ДНР" 19 февраля – 594.
В Луганской области без нарушений, по статистике ОБСЕ, прошли пять дней в феврале (2, 4, 10, 22 и 23-го). В Донецкой области – только 3 февраля.
Инфографика о количестве нарушений на Донбассе за три месяца по данным ООС:
Начиная с 1 января по 28 февраля в зоне проведения ООС пули вражеских снайперов, взрывные устройства и осколочные ранения унесли жизни 14 защитников Украины. О погибших Героях можно почитать в нашем материале по ссылке.
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