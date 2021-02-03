Пропавший украинский воин нашелся в плену "ДНР": его заставили записать видео с фейками о ВСУ

Украинского военнослужащего, который исчез со своих позиций на Донбассе, нашли в плену "ДНР". Там его заставили записать видео, дискредитирующее ВСУ.

Об этом в среду, 3 февраля, сообщила пресс-служба Оперативного командования "Север" на своей странице в Facebook. Уточняется, что мужчина пропал в зоне проведения Операции Объединенных сил 28 января.

"Несколько дней продолжались поиски. Сегодня оккупационная власть так называемой ДНР обнародовала несколько видео с данным военнослужащим, где его заставляют все больше и больше лить грязь на Украину и своих собратьев", – сказано в сообщении.

Как указали украинские воины, это уже не первый случай принуждения пленных озвучивать фейки на камеры российских СМИ.

Этот случай еще раз доказывает, что российские оккупанты способны на любые подлые действия, лишь бы навредить имиджу защитников Украины, отметили в Оперативном командовании "Север".

Военные обратились к участникам ООС с призывом быть чрезвычайно осторожными и ни в коем случае не доверять врагу.

Напомним, о пропаже мужчины стало известно во время проверки личного состава в одном из подразделений воинской части в зоне ООС. Боец исчез во время дежурства на взводном опорном пункте. Его оружие и боеприпасы остались на месте службы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение первого месяца 2021 года российские террористы "Л/ДНР" на Донбассе понесли существенные потери живой силы и техники. Так, с 1 января по 1 февраля противник в целом потерял 62 человека.