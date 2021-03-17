Украина предложила России в ТКГ новые шаги к миру на Донбассе

Украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы 17 марта предложила накануне Пасхальных праздников провести на Донбассе "гуманитарное разминирование".

С таким призывом выступил вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, который проводил встречу в режиме видеоконференции. Об этом сообщается на Telegram-канале украинской делегации в ТКГ.

Речь идет о:

разминировании участков, на которых находятся кладбища, объекты инфраструктуры (водо-, газо- и электроснабжения и т.д.), на которых системно проводятся регламентные и другие виды работ;

разблокировании работы КПВВ "Счастье" и "Золотое".

В пресс-службе отметили, что ждут реакции российской делегации в ответ на это предложение.

"Есть шанс начать гуманитарное разминирование, если Российская Федерация примет соответствующее решение", – сказал Резников.

В целом делегация Украины продолжает сосредотачивать усилия на реализации таких мероприятий:

сохранении режима прекращения огня;

беспрепятственном доступе Международного комитета Красного Креста и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам;

освобождении удерживаемых лиц;

разблокировка российской стороной работы КПВВ;

обеспечении свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины;

допуск представителей МАГАТЭ на оккупированные территории для проведения инспекции ядерных объектов.

Добавим, следующее заседание ТКГ запланировано на 31 марта.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: