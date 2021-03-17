Украина предложила России в ТКГ новые шаги к миру на Донбассе
Украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы 17 марта предложила накануне Пасхальных праздников провести на Донбассе "гуманитарное разминирование".
С таким призывом выступил вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, который проводил встречу в режиме видеоконференции. Об этом сообщается на Telegram-канале украинской делегации в ТКГ.
Речь идет о:
разминировании участков, на которых находятся кладбища, объекты инфраструктуры (водо-, газо- и электроснабжения и т.д.), на которых системно проводятся регламентные и другие виды работ;
разблокировании работы КПВВ "Счастье" и "Золотое".
В пресс-службе отметили, что ждут реакции российской делегации в ответ на это предложение.
"Есть шанс начать гуманитарное разминирование, если Российская Федерация примет соответствующее решение", – сказал Резников.
В целом делегация Украины продолжает сосредотачивать усилия на реализации таких мероприятий:
сохранении режима прекращения огня;
беспрепятственном доступе Международного комитета Красного Креста и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам;
освобождении удерживаемых лиц;
разблокировка российской стороной работы КПВВ;
обеспечении свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины;
допуск представителей МАГАТЭ на оккупированные территории для проведения инспекции ядерных объектов.
Добавим, следующее заседание ТКГ запланировано на 31 марта.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
заседание политической подгруппы в Трехсторонней контактной группе по Донбассу 17 марта не состоялось из-за того, что российская сторона снова привела Майю Пирогову, осужденную в Украине за терроризм.
16 марта РФ уже пыталась привлечь Пирогову к переговорам в ТКГ, представив ее как "эксперта" из Донецка.
Майя Пирогова в 2007 году была осуждена за мошенничество и квартирные афера, а в 2018-м – за терроризм (заочно).