Украина предложила России в ТКГ новые шаги к миру на Донбассе

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
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Алексей Резников

Украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы 17 марта предложила накануне Пасхальных праздников провести на Донбассе "гуманитарное разминирование".

С таким призывом выступил вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, который проводил встречу в режиме видеоконференции. Об этом сообщается на Telegram-канале украинской делегации в ТКГ.

Речь идет о:

  • разминировании участков, на которых находятся кладбища, объекты инфраструктуры (водо-, газо- и электроснабжения и т.д.), на которых системно проводятся регламентные и другие виды работ;

  • разблокировании работы КПВВ "Счастье" и "Золотое".

В пресс-службе отметили, что ждут реакции российской делегации в ответ на это предложение.

"Есть шанс начать гуманитарное разминирование, если Российская Федерация примет соответствующее решение", – сказал Резников.

В целом делегация Украины продолжает сосредотачивать усилия на реализации таких мероприятий:

  • сохранении режима прекращения огня;

  • беспрепятственном доступе Международного комитета Красного Креста и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам;

  • освобождении удерживаемых лиц;

  • разблокировка российской стороной работы КПВВ;

  • обеспечении свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины;

  • допуск представителей МАГАТЭ на оккупированные территории для проведения инспекции ядерных объектов.

Добавим, следующее заседание ТКГ запланировано на 31 марта.

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Скриншот
Скриншот
Скриншот

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • заседание политической подгруппы в Трехсторонней контактной группе по Донбассу 17 марта не состоялось из-за того, что российская сторона снова привела Майю Пирогову, осужденную в Украине за терроризм.

  • 16 марта РФ уже пыталась привлечь Пирогову к переговорам в ТКГ, представив ее как "эксперта" из Донецка.

  • Майя Пирогова в 2007 году была осуждена за мошенничество и квартирные афера, а в 2018-м – за терроризм (заочно).

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