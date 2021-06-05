Враг на Донбассе открыл огонь по ВСУ из минометов большого калибра

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе за пятницу, 4 июня, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины за сутки не было.

Итогами предыдущего дня в утренней сводке 5 июня на странице в Facebook поделился штаб ООС. Отметим, что по состоянию на 7:00 утра субботы нарушений "тишины" на Донбассе пока не фиксировали.

Обстрелы 4 июня противник совершил у населенных пунктов Пески и Новгородское (из минометов 82-го калибра).

Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", – подытожила пресс-служба военных.

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Потери российско-оккупационных войск за предыдущие сутки составили одного человека (в результате драки), сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") на Telegram-канале.

Напомним: 3 июня на Донбассе прошло без обстрелов, а потери российско-оккупационных войск из-за неосторожного обращения с оружием составили одного человека.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

украинская разведка выяснила, что российские оккупанты в начале июня начали на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей мероприятия "недели боевой готовности". К ним они привлекли запрещенное вооружение.