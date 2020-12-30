В сеть слили графики новогодних празднований в "ДНР" с именами и телефонами. Фото

В интернете появился список с расписанием мероприятий, которые подготовили в ряде оккупированных населенных пунктов в "ДНР" на зимние праздники.

Речь идет об Ясиноватом, Шахтерске, Харцызске, Зугрэсе и Илловайске. Файлы были опубликованы на странице в Facebook Сергея Нещадима, который пообещал показать в ближайшем времени документы из других городов, контролируемых боевиками.

"Хочешь отвлечь народ от проблем – дай им хлеба и зрелищ. Насчет хлеба – это не точно, а вот концерты, салюты и массовые сборища оккупанты любят, хороший способ замылить глаз", – написал Нещадим.

Добавим, в таблицы попали также имена организаторов или ответственных за мероприятия, а также их номера телефонов .

"Вдруг кто-то захочет позвонить и поздравить лично. Мы, например, так и поступим", – отметил блогер.

Таблицы с расписанием мероприятий:

Напомним, ранее в сети показали, как выглядят главные новогодние елки на временно оккупированных территориях Донбасса – в "ЛНР" и "ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, также в публичный доступ попали документы террористической организации "ДНР", которые подтверждают факт демографического кризиса на временно оккупированных территориях Донбасса.