Денисова рассказала, почему "Л/ДНР" не соглашаются на новый обмен, и назвала количество пленных

В плене террористов в ОРДЛО находится минимум 251 человек, еще 258 украинских граждан считаются пропавшими без вести, но на новый обмен "Л/ДНР" не соглашаются из-за "долга" Украины.

Об этом сообщила Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова в эфире "Украины 24". Фрагмент программы омбудсмен опубликовала на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Уточняется, что количество пленных подтверждено СБУ. Среди незаконно удерживаемых лиц 34 военных, 4 бойцов добровольческих батальонов, остальные – гражданские.

Что касается 258 пропавших без вести, то украинская сторона не знает, живы ли они. "Их надо искать", – сказала Денисова.

Она также прокомментировала вопрос обмена пленными. Денисова отметила, что так называемые уполномоченные из "Л/ДНР" утверждают: у украинской стороны якобы есть некоторые "долги". В частности, не проведены "процессуальное очистки граждан", которых Украина "отдала" на обменах в декабре-2019 и в апреле 2020 года.

"Так или нет – это трудно сказать, потому что документы подписывали одни, сейчас в Минском процессе совсем другие люди. Поэтому я думаю, что здесь нужно и украинской стороне, и всем причастным к этому процессу все же выяснить, какие именно сегодня обстоятельства... почему обмен не происходит", – сказала омбудсмен.

Предлагаем посмотреть фрагмент эфира с Денисовой:

Напомним:

Украина предлагала боевикам обменять пленных до Рождества, 25 декабря.

В результате обмен не состоялся. Украинские представители в ТКГ отметили, что Россия и подконтрольные ей "Л/ДНР" постоянно срывают процесс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на временно оккупированной территории в "ДНР" задержали местного пропагандиста, гражданина РФ Романа Манекина, заподозрив его в "сотрудничестве со спецслужбами Украины", в частности "агентом" Станиславом Асеевым – журналистом и бывшим пленным.