Наемники РФ на Донбассе снова нарушили перемирие: ВСУ не открывали ответный огонь

На Донбассе в субботу, 10 октября, зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня со стороны российских наемников.

Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих за сутки не было. Об этом сообщается на Facebook-странице Операции Объединенных сил. Данные приведены по состоянию на 17:00.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" близ населенного пункта Водяное противник осуществил один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета.

Вражеские выстрелы не представляли угрозу жизни и здоровью украинских воинов, поэтому огонь в ответ они не открывали.

В штабе ООС подчеркнули, что ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями Украины.

"Воины стойко выполняют задачи по назначению и продолжают надежно держать линию обороны", – сказано в сообщении.

Военные добавили, что украинские защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые провокационные действия противника.

Вечерняя сводка ООС. Скриншот

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Скриншот

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, во время действия режима прекращения огня войска России на Донбассе не прекратили усиливать боевые позиции и пополнение арсеналов.