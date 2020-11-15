Россия готова обсуждать украинский "План действий" по Донбассу – Арестович

Российская сторона в ТКГ готова к переговорам по украинскому "Плану действий" по Донбассу, который представят на следующей неделе в Берлине.

Так, РФ уже заявляет, что план якобы нарушает Минские договоренности. "Но если договорились о встрече, то видимо это означает, что и Россия готова рассматривать его", – заявил советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире канала "Украина 24".

Представитель Трехсторонней контактной группы отметил, что эту стратегию РФ уже рассматривала на общем заседании и на заседании политических подгрупп. Он добавил, что есть сведения о готовности российской стороны к обсуждению.

"Это означает, что они готовы говорить. "Это не соответствует" и так далее – это обычная риторика, которую мы слышим много лет. Тем не менее, многое сделано и многое будет сделано. У меня есть сдержанный оптимизм относительно этого", – сказал Арестович.

По его мнению, о "нарушении" Минских соглашений Россия заявляет "заранее, на всякий случай".

"На самом деле во время переговоров политических советников Германия, Франция поддержали наш план и сказали, что он вообще полностью соответствует реализации Минских договоренностей и дает возможность их выполнить. Осталось уговорить Россию, как говорится", – сказал он.

Напомним, представители Франции и Германии поддержали Украину в вопросе выработки единого документа для работы в Трехсторонней контактной группе.

Суть "Плана совместных шагов" по Донбассу ранее пояснил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL: