Резников оценил вероятность проведения 31 марта выборов на Донбассе

Проведение выборов на оккупированных территориях Донбасса в случае, если их освободят, возможно только при выполнении всех условий Украины и полного контроля над регионом.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников. Его попросили прокомментировать возможную дату выборов – 31 марта.

"Для того, чтобы мы хотя бы начали работать, надо ставить четкие даты. Но 31 марта – указана дата, которая может быть реалистичной при условии выполнения всех вещей, о которых я сказал. Если стороны договорятся, что такая очередность и последовательность является рабочей и реалистичной, дальше мы можем спорить и вести дискуссию о нереалистичности именно этой даты", – ответил Резников.

Отметим, министр имеет ввиду план действий по Донбассу, где базовым блоком остается решение вопросов безопасности. Это вывод иностранных войск, разоружения всех незаконных вооруженных формирований, полная демилитаризация региона, введение соответствующей полицейской миссии, которая обеспечит охрану общественного порядка, сказал чиновник.

Кроме того, он указал на важность взятия контроля над границей между Украиной и Россией в ОРДЛО.

Резников в то же время намекнул, что вероятная дата проведения выборов на территории Донбасса (после оккупации) может перенестись.

"Пьер Морель, фантастический французский дипломат, "гуру" французской дипломатии, является координатором, модератором в политической группе. Я думаю, что он сможет организовать обмен мнениями и дискуссии таким образом, чтобы сказать: ладно, не 31 марта реалистичное, а 31 мая, 31 июля", – сказал украинский министр.

Как писал OBOZREVATEL, Алексей Резников также пояснил: в рамках нового плана по реализации Минских соглашений Украина рассматривает несколько вариантов обеспечения охраны правопорядка после вывода иностранных войск и незаконных формирований с территории оккупированного Донбасса.