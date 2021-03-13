Противник сбросил гранаты с беспилотника по позициям ВСУ на Донбассе – ООС

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
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Война на Донбассе

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в субботу, 13 марта, было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. В частности, противник сбросил гранатометные выстрелы над позициями ВСУ с квадрокоптера.

По состоянию на 17:00 боевых потерь среди украинских защитников не было. Об этом сообщается на Facebook-странице ООС.

Указывается, что на действия российско-оккупационных войск военные ВСУ открывали ответный огонь.

Какие нарушения перемирия допустил противник:

  • В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное на Приазовье оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

  • В этом же направлении, применив беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", вооруженные формирования Российской Федерации сбросили над позициями Объединенных сил два выстрела ВОГ-17.

  • Вблизи н.п. Пески российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых и подствольных гранатометов, стрелкового оружия.

Обстрелы велись вблизи Водяного и Песков

Напомним:

Скриншот
Скриншот
Скриншот

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, военные в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе провели одни из самых масштабных контрдиверсионных мероприятий. Во время отработки были задержаны пособники вооруженных формирований РФ.

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