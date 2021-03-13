Противник сбросил гранаты с беспилотника по позициям ВСУ на Донбассе – ООС

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в субботу, 13 марта, было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. В частности, противник сбросил гранатометные выстрелы над позициями ВСУ с квадрокоптера.

По состоянию на 17:00 боевых потерь среди украинских защитников не было. Об этом сообщается на Facebook-странице ООС.

Указывается, что на действия российско-оккупационных войск военные ВСУ открывали ответный огонь.

Какие нарушения перемирия допустил противник:

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное на Приазовье оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В этом же направлении, применив беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", вооруженные формирования Российской Федерации сбросили над позициями Объединенных сил два выстрела ВОГ-17.

Вблизи н.п. Пески российско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых и подствольных гранатометов, стрелкового оружия.

Напомним:

за 12 марта в зоне проведения ООС был убит один украинский военный, еще один получил боевую травму.

Всего за сутки российские оккупационные войска 14 раз нарушали режим прекращения огня.

Стало известно, что 12 марта на Донбассе погиб 30-летний воин-контрактник Пекур Александр Валентинович, который проживал в Киевской области.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, военные в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе провели одни из самых масштабных контрдиверсионных мероприятий. Во время отработки были задержаны пособники вооруженных формирований РФ.