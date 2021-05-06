Противник на Донбассе ранил украинского воина: ВСУ ответили на обстрел
На Донбассе в среду, 5 мая, российско-оккупационные войска обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, ранив одного украинского защитника.
Воин получил осколочное ранение в зоне ООС в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Об этом сообщила пресс-служба ОТУ на странице в Facebook.
Уточняется, что противник открыл огонь из гранатометов различных систем. Защитники Украины дали адекватный ответ на нарушения.
"Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника – удовлетворительное", – сказано в сообщении.
На месте происшествия работал руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.
Напомним, что 5 мая вблизи населенного пункта Попасная Луганской области в результате выстрела противотанковой управляемой ракетой незаконных вооруженных формирований РФ произошел локальный пожар.
Боеприпас разорвался вблизи гражданского сектора, существовала угроза разрушения объектов инфраструктуры, заявили в ООС.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
В апреле 2021 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе российско-оккупационные войска убили 14 воинов Вооруженных сил Украины. Подробнее обо всех погибших читайте в нашем материале.
В сети вспомнили 19-летнего бойца 95-й десантно-штурмовой бригады Александра Микитюка, который погиб на передовой в первый день ООС.