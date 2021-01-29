Незаконно посетивший Донбасс российский пропагандист показал разруху в Донецке

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
2,0 т.
Разруха в 'ДНР'

Российский пропагандист Роман Бабаян после визита на оккупированные территории Донбасса поделился фотографиями разрушенного Донецка.

Снимки телеведущий и депутат Московской городской думы VII созыва обнародовал на своем Telegram-канале в четверг, 28 января. Отметим, что в разрухе в Донецке пособник пропаганды ожидаемо обвинил Украину.

"И после этого они хотят, чтобы Донбасс вернулся в состав Украины?" – написал Бабаян.

Телеведущий показал снимки Иверского монастыря (находится возле разгромленного террористами Донецкого аэропорта), кладбища, мемориального комплекса, возведенного оккупантами, а также заснял несколько домов местных жителей.

Иверский монастырь в Донецке
Обстрелянный террористами храм
Территория монастыря
Местное кладбище
Разрушенная могила
Кладбище в Донецке
Разгромленные "ДНР" памятники
Telegram / Роман Бабаян
Оккупанты обвиняют Украину в обстрелах
Детские игрушки возле мемориала
Дом в "ДНР"
Telegram / Роман Бабаян
Разруха в оккупированном Донецке
Telegram / Роман Бабаян
Telegram / Роман Бабаян
"ДНР"
Сообщение пропагандиста

Как известно, Бабаян приехал в Донецк 27 января вместе с топ-пропагандисткой, главным редактором RT Маргаритой Симоньян и ее мужем, российским журналистом Тиграном Кеосаяном.

О визите в захваченный Донецк сообщала сама Симоньян. Она также похвасталась фотографией, сделанной возле таблички с названием города.

Пропагандисты приехали на временно неподконтрольную территорию Украины, чтобы посетить организованный оккупантами форум "Русский Донбасс".

Украинское Министерство иностранных дел отреагировало на незаконный приезд на Донбасс топ-пропагандистов Кремля. Главное внешнеполитическое ведомство нашей страны потребует запрета въезда Кеосаяна на украинскую территорию (въезд Бабаяну и Симоньян давно закрыт).

Отметим, 53-летний Роман Бабаян, член партии"Единая Россия", работал ведущим нескольких пропагандистских телеканалов. С 2019 года он является главным редактором радиостанции "Говорит Москва".

Роман Бабаян

Как сообщал OBOZREVATEL, за последние 20 лет Россия потратила на помощь дружественным режимам и политические мегапроекты за рубежом $609 млрд. Среди них и поддержка террористов на оккупированном Донбассе.

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