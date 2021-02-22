На Донбассе погиб 43-летний воин ВСУ: появились фото и имя Героя
На Донбассе в понедельник, 22 февраля, погиб военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Сергей Петраускас.
43-летний мужчина был уроженцем Черниговщины. Об этом сообщила пресс-служба областного военного комиссариата на своей странице в Facebook. Военные высказали соболезнования родным и близким украинца.
Старший солдат был убит в результате вражеского обстрела с ручного противотанкового гранатомета со стороны российско-оккупационных войск под Авдеевкой Донецкой области.
Известно, что Петраускас сперва проходил службу в военном комиссариате своего района. В июле 2017 года он подписал контракт с 72-й ОМБр Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Защитник Украины родился 18 декабря 1977 в Ичне Прилуцкого района Черниговской области.
У Героя остались жена, две дочери и сын.
Напомним, 22 февраля в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе в результате обстрела был убит один украинский военный. Еще один военнослужащий получил ранение. Трагедия произошла вблизи шахты Бутовка около 14:00.
Как писал OBOZREVATEL:
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Отметим, ранее Генштаб ВСУ заявлял, что противник с целью провокации открыл огонь по собственным позициям.
Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заверил, что ВСУ строго придерживаются режима прекращения огня.