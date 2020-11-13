На Донбассе трагически погиб 27-летний солдат. Фото

В Кировоградской области в пятницу, 13 ноября, состоялась церемония прощания с воином ВСУ Игорем Загороднюком, погибшим на Донбассе в результате огнестрельного ранения.

Похороны прошли в селе Сухой Ташлык в Ольшанском районе, передает медиапортал DOZOR. В пресс-службе ООС подтвердили гибель бойца, отметив, что Загороднюк скончался не от боевого ранения.

Он умер во вторник, 10 ноября, в зоне проведения Операции Объединенных сил вблизи города Попасная (Луганская область).

Погибшему было 27 лет. Он служил по контракту в 17-й отдельной танковой бригаде имени Константина Пестушко (дислоцируется в Кривом Роге). В этой же бригаде парень ранее был солдатом-срочником.

Что именно стало причиной смерти украинца – самоубийство или неосторожное обращение с оружием – предстоит установить следователям.

На странице в Facebook Павлоградского центра Военно-патриотического клуба "Айдар" указано, что Загороднюк был уроженцем села Сухой Ташлык.

Как сообщал OBOZREVATEL, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ за 11 ноября зафиксировала 97 нарушений режима прекращения огня на Донбассе. 90 было насчитано в Донецкой области, остальные семь – в Луганской.

В представительстве Украины в ООН ранее заявили, что в результате вторжения России на украинские территории уже погибло более 13 тысяч человек.