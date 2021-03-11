По ВСУ на Донбассе открыли прицельный огонь: ранен защитник Украины
На Донбассе в четверг, 11 марта, в результате прицельного обстрела украинских позиций вооруженными формированиями РФ осколочное ранение получил военнослужащий из состава Объединенных сил.
Инцидент произошел неподалеку Новозвановки Луганской области, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Об этом сообщается на Facebook-странице ОТУ.
"Оккупанты использовали по нашим воинам автоматические станковые гранатометы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие", – рассказали военные.
Раненному украинскому защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное, сообщили в ОТГ "Север".
Представителей ОБСЕ проинформировали о нарушениях вооруженных формирований Российской Федерации через Украинскую сторону СЦКК.
На месте происшествия работали представители военной части и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вооруженные формирования России в течение 10 марта восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела противником позиций ВСУ из стрелкового оружия возле Старогнатовки получил тяжелое ранение защитник Украины.
Воину оперативно оказали медицинскую помощь, но спасти его жизнь не удалось.
За 9 марта противник на Донбассе активизировался и 21 раз нарушил режим прекращения огня. Позиции ВСУ обстреливали из запрещенных минометов, гранатометов и другого вооружения.
В течение 8 марта режим прекращения огня противник нарушал девять раз, используя мины ПОМ-2, гранатометы и минометы. В эти два дня боевых потерь среди воинов ВСУ не было.