По ВСУ на Донбассе открыли прицельный огонь: ранен защитник Украины

На Донбассе в четверг, 11 марта, в результате прицельного обстрела украинских позиций вооруженными формированиями РФ осколочное ранение получил военнослужащий из состава Объединенных сил.

Инцидент произошел неподалеку Новозвановки Луганской области, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Об этом сообщается на Facebook-странице ОТУ.

"Оккупанты использовали по нашим воинам автоматические станковые гранатометы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие", – рассказали военные.

Раненному украинскому защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное, сообщили в ОТГ "Север".

Представителей ОБСЕ проинформировали о нарушениях вооруженных формирований Российской Федерации через Украинскую сторону СЦКК.

На месте происшествия работали представители военной части и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.

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