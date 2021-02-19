Односторонняя передача пленных с ОРДЛО была провокацией России, – Резников

Передача Украине пленных с территории ОРДЛО в одностороннем порядке, которая так и не состоялась, была провокацией России.

Об этом заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в программе "Право на владу", передает ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Россияне сделали такой трюк: они сказали, что тех девять, а затем четыре человека, о которых они декларативно проговорили, – они будут отдаваться якобы Украине вне Минского и Нормандского форматов", – отметил министр.

Как пояснил он, россияне заявили, что пленных передадут "человеку, который свято верит в Минские соглашения, и назвали фамилию этого народного депутата". Резников конкретного имени не назвал, но известно, что речь идет о депутате от ОПЗЖ Виктора Медведчуке.

"Но было акцентировано, что это идет вне Минского и Нормандского форматов. Это была провокация", – указал министр. Украина на это предложение не согласилась и не согласится.

"Ни в коем случае. Если они считают, что они хотят отдать наших пленных, всех мы заберем. Леонид Макарович [Кравчук] готов встречать вместе с госпожой Людмилой Денисовой, уполномоченной Верховной Рады по правам человека, в любом месте, на любом КПВВ забрать людей и оказать им медицинскую помощь. Мы готовы забрать всех наших без каких-либо условий и ограничений", – подчеркнул Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее представитель украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш заявлял, что обменом "в одностороннем порядке" террористы "Л/ДНР" хотели избавиться от ненужных им людей из-за отсутствия денег на их содержание.