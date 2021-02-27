Оккупанты на Донбассе не пропустили гумконвой для украинских школ и больниц

Российско-оккупационные войска 26 февраля не пропустили конвой с гуманитарной помощью для граждан Украины в ОРДЛО через КПВВ "Счастье" на Донбассе.

Как сообщила в Telegram пресс-служба украинской делегации Трехсторонней контактной группы, запрос на разрешение пересечения контрольно-пропускного пункта в Луганской области был отправлен 24 февраля.

25 февраля СЦКК направило представителям Управления по координации гуманитарных вопросов ООН письменные гарантии безопасности и согласования пересечения КПВВ.

11 грузовых автомобилей и представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев прибыли в пункт в 09:40 26 февраля.

"В 13:50 российская сторона предоставила информацию, согласно которой она отказала в получении гуманитарного груза", – сказано в сообщении.

В итоге грузовики решили отправить в Северодонецк. Сообщается, что основа этого груза – гигиенические наборы для школ и учреждений здравоохранения, "получение которых имеет особое значение в условиях коронавирусной эпидемии".

Напомним:

в районе Операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 26 февраля, вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе – с запрещенного оружия.

В целом в зоне ООС в течение пятницы пострадали 11 воинов Вооруженных сил Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные не могут проводить активную разведку на территории оккупированного Донбасса и пользоваться беспилотниками, что позволило активизироваться снайперам. Об этом заявил бывший разведчик Андрей Рымарук.