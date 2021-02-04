В сети вспомнили, как "Моторола" развлекался, обстреливая дома на Донбассе. Видео 18+
Террорист "ДНР" Арсений Павлов ("Моторола") в ходе оккупации Донбасса развлекался, обстреливая жилые районы.
Один из таких инцидентов записали на камеру пособники ликвидированного террориста. Соответствующее видео вспомнили на Telegram-канале "Украинский Диалог" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).
На ролике видно, как мужчина, улыбаясь, неприцельно стреляет из подствольного гранатомета в направлении жилых домов. Судя по разговорам участников незаконных вооруженных формирований, инцидент произошел рано утром – они шутили, что так будят людей.
Кто-то спросил: "Там никого нету?" – и даже посоветовал Павлову стрелять в другом направлении. В ответ на это террорист заматерился, сказав, что ему все равно.
На видео также видно, что снаряды попадали в крыши зданий и стены. "Моторола" при этом улыбался и шутил, а, постреляв, сел за стол.
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Напомним, "Моторола" был ликвидирован в октябре 2016 года. Взрывное устройство сработало в лифте дома, где он жил в подаренной оккупантами квартире. Вместе с террористом также погиб охранник.
Как писал OBOZREVATEL, бывший так называемый министр обороны "Донецкой народной республики" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил: к подрыву Арсения Павлова причастны "свои предатели", а ликвидация террористов Александра Беднова (командир банды "Бэтмен") и Алексея Мозгового (командир батальона "Призрак") произошла по приказу бывшего помощника президента России Владислава Суркова.