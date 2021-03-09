Гармаш – о подготовке "Л/ДНР" к военным действиям на Донбассе: РФ может ввести "миротворцев", а конфликт заморозить

В действиях террористов "Л/ДНР" на Донбассе, предварительно, нет мероприятий чисто наступательного характера, но не исключено, что незаконные вооруженные формирования готовят провокацию, чтобы ввести в ОРДЛО "российских миротворцев"

Такое мнение на своей странице в Facebook во вторник, 9 марта, высказал представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш. Он прокомментировал заявление общественной организации "Восточная правозащитная группа" о том, что "Л/ДНР" якобы активно готовятся к боевым действиям, стаскивая военную технику в ОРДЛО.

При этом журналист подчеркнул, что комментирует ситуацию не как представитель делегации в Трехсторонней контактной группе, а как аналитик, специализирующийся на российско-украинском конфликте.

"Подвоз стройматериалов для укрепления позиций, учения и подготовка к мобилизации резерва – это скорее подготовка к обороне, а не наступлению. Завоз из России ГСМ и боеприпасов – тоже не однозначно наступательный признак", – указал член ТКГ.

По его мнению, есть три варианта. "Либо в Москве знают то, чего не знаем мы, и действительно готовятся к наступлению ВСУ. Либо на фоне решений СНБО с Медведчуком и его телеканалами они запугали сами себя и готовятся, что Зеленский пойдет еще дальше. Либо, они действительно готовят провокацию (в которой уже, заранее, обвинили Украину) и готовят оборонительные рубежи на случай успешной отдачи со стороны ООС", – написал Гармаш.

Он рассказал, что накануне немецкие и французские партнеры Украины завершили работы над "предложениями по кластерам... на базе которых можно создать дорожную карту прекращения войны".

Россияне, по словам журналиста, недовольны этим и якобы "готовят на Донбассе военную провокацию, которая может стать поводом для введения в ОРДЛО "российских миротворцев". В то же время они боятся, что эти действия могут вызвать контрнаступление Вооруженных сил Украины, и готовятся к обороне, считает эксперт.

Целью провокации и введения "миротворцев" для РФ он назвал создание на Донбассе "новой реальности, которая сделает невыгодные для России германо-французские "предложения по кластерам" уже не актуальными, и позволит законсервировать конфликт по Абхазскому образцу (с "гражданами РФ" на линии разграничения)".

"То есть, переформатирования региона в, по сути, военную базу РФ под видом обезлюдевших "ДНР"-"ЛНР", и возможности возобновления военных действий в любой нужный Москве момент", – написал Гармаш.

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