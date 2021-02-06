Донбасс больше не верит Симоньян, – Тука

Подавляющее большинство жителей оккупированных территорий Донбасса осознает, что Российская Федерация не намерена присоединять их. По этой причине кремлевские пропагандисты, обещающие это, чувствуют себя там "как не в своей тарелке".

В том числе и главный редактор пропагандистского телеканала Russia Today Маргарита Симоньян. Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel высказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Я обратил внимание, что многие в комментариях отмечает, что Симоньян все это время находилась как не в своей собственной тарелке. Что-то чувствовалось не то по сравнению с тем, как обычно она фривольно вела себя", – отметил он.

Тука добавил, что настроения жителей оккупированных территорий в корне изменились. "Если в 2014-2015 годах было 99% ура-патриотов вроде "завтра мы в России", то сегодня, пожалуй, 80% авторов соцсетей представляют достаточно трезвые оценки того, что происходит".

В частности, на Донбассе сравнивают текущую ситуацию на оккупированных территориях с ситуацией в ПМР, в Абхазии или Южной Осетии. "Люди в основном прекрасно осознают, что никакой аннексии, то есть официального признания оккупированной территории субъектом РФ, не будет", – подчеркнул Тука.

В этом контексте он отметил, что Донбасс для Кремля является "разменной монетой". "Они будут пытаться осуществить обмен на признание Киевом аннексии Крыма".

Как писал OBOZREVATEL, Симоньян выступила на так называемом форуме оккупантов "Русский Донбасс", который состоялся в оккупированном Донецке. Она заявила, что якобы Донбасс хочет стать частью РФ и его нужно "забрать домой".