Арестович раскрыл детали о мирном плане по Донбассу

Так называемые кластеры перемирия, предложенные Францией и Германией в мирном плане по Донбассу, является развитием всех договоренностей Нормандского и Минского форматов, не сильно отличаются от них и не пересекают "красные линии".

Заявление об этом сделал советник главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович в интервью телеканалу "Дом". Как сказал он, "ничего принципиально нового там нет".

По словам эксперта, мирный план не показывают широкой публике, потому что еще в 2014 году "стороны договорились во избежание разговоров-пересудов, информационного воздействия, неправомерных слухов – не сообщать то, о чем договариваются, до момента, когда будет заключен договор".

"Чтобы избежать давления на переговоры медийного, информационного, политического. Поэтому информация сохраняется так конфиденциально", – сказал представитель ТКГ.

Он добавил, что этот план – "это не что иное, как попытка привязать к календарю конкретные действия для выполнения соглашений, достигнутых в Нормандской и Минском форматах".

Предложения вынесли французская и немецкая стороны, а украинская добавила небольшие правки.

Арестович также назвал новый план более точной версией плана Общих шагов по реализации комплекса соглашений, который глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предложил в ноябре прошлого года.

"Судя по тому, что Москва публично утверждает, что она вообще не видела этого плана, – она ​​не хочет с ним иметь дело", – считает он. На самом деле, подчеркнул эксперт, в РФ знают "буквально все детали" об этом плане.

По мнению Арестовича, шансов на принятие этих "кластеров" мало, но эти шансы остаются.

"Но если план не поддержат, то и Франция, и Германия, и Украина, и европейское (а может, и мировое) сообщество констатируют тогда – Российская Федерация отказывается имплементировать соглашения, достигнутые в Нормандском и Минском форматах. Это будет формальная декларация отказа", – отметил он.

Такой сценарий советник главы делегации назвал радикальным изменением ситуации, когда против РФ смогут ввести новые санкции, а помощь Украине расширить.

"Тогда и украинская власть будет имеет право заявить: мы дали последнюю возможность, мы сделали все", – сказал он.

Арестович также высказался о режиме прекращения огня на Донбассе, который, по его мнению, продолжается несмотря на провокации противника и информационное нагнетание ситуации.

В то же время факты нарушений есть и они "могут приводить к трагическим последствиям, гибели и ранению украинских военнослужащих", подчеркнул Арестович. "Но если посмотреть сводки той, российской стороны, то в них погибают больше", – сказал представитель ТКГ.

По его словам, юридически режим прекращения огня существует, "несмотря на все нагнетания в прессе".

"Причем "нагнетают" одновременно в Российской Федерации и странно себя ведет некоторая часть украинской оппозиции, которая изо всех сил кричит о срыве перемирия, о срыве режима прекращения огня", – заявил Арестович.

"Есть дни, когда вообще не стреляют или раздается три прицельных выстрела из стрелкового оружия, незначительно на 500 км линии фронта. Есть, конечно, дни, когда уровень обстрелов, насилия на фронте является приблизительно таким, как и до объявления режима прекращения огня", – добавил он.

Арестович сказал, что хочет "обрезать ненужные ветви относительно трактовки ситуации".

"Первая ветвь – что режим прекращения огня сорвано, вторая: что украинская армия – это "мальчики/девочки для битья", которых расстреливают, и они ничего не могут сделать. Так пытаются подавать. Это очевидно фейк. И перемирие существует, и стреляем в ответ", – пояснил советник главы делегации.

Напомним: план Украины, Германии и Франции по мирному урегулированию конфликта на Донбассе планируют представить до конца марта 2021 года.

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