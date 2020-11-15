Пытаются давить на Зеленского: Арестович пояснил "зраду" с "миротворцами" РФ на Донбассе

Введения российских "миротворцев" на Донбасс не будет, этот вопрос не обсуждается.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Как сказал он, эту тему "никто это не лоббирует и не рассматривает даже в качестве шутки".

Представитель делегации Украины подчеркнул, что информацию о такой "возможности" и ее разные версии распространяют россияне.

Арестович сказал, что это делается, "чтобы посеять панику среди народа Украины, который, скажем так, не совсем умеет противостоять информационной агрессии и очень быстро реагирует на любое предательство".

Как считает эксперт, такая пропаганда ведется намеренно, в частности, чтобы давить на президента Украины Владимира Зеленского, а также переговорщиков.

"Эта "измена" делается специально, чтобы оказывать давление на население. И чтобы оппозиция давила на членов делегации и на президента Украины", – сказал он.

Как пояснил Арестович, россияне могут официально присутствовать на Донбассе только в рамках СЦКК, как было ранее.

"Я могу заверить вас официально, что в любом варианте никаких российских миротворцев там быть не может. Единственное, что может быть – это некоторое время будут работать в рамках СЦКК, например, совместные группы ОБСЕ, украинских офицеров и русских офицеров, так было с 2014 года, которые в качестве наблюдателей является продолжением наблюдательной миссии в ТКГ, считайте", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Алексей Арестович рассказал о своих 33 боевых выходах в зоне ООС, а также о семи ведомственных наградах.