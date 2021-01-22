Четырем задержанным после пожара в доме престарелых в Харькове сообщили о подозрении

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
1,9 т.
Харьковский дом престарелых, где в пожаре погибли люди

Четырем лицам, задержанным после смертельного ЧП в доме престарелых в Харькове, 22 января сообщили о подозрении по факту нарушения требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и гибели людей.

Речь идет о ч. 2 ст. 270 УК, сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины.

Указывается, что правоохранители задержали:

  • владельца домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат;

  • арендатора дома;

  • его жену – директора частного предприятия, которая фактически руководила учреждением;

  • администратора, который координировал работу пансионата и при этом официально не был там трудоустроен.

Стоимость пребывания в нелегальном пансионате оценивалась в среднем в 15 тысяч гривен. Следствие добавило, что арендатор дома и его жена являются основателями общественной организации.

Избрать меры пресечения подозреваемым должен суд.

Подозреваемая, которая якобы руководила пансионатом

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, после трагедии в доме престарелых правоохранители обнаружили еще 32 подобных заведения, которые работали незаконно в Харьковской области. В этих учреждениях находится 72 наркозависимых и 218 пожилых людей, нуждающихся в уходе.

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