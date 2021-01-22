Четырем задержанным после пожара в доме престарелых в Харькове сообщили о подозрении
Четырем лицам, задержанным после смертельного ЧП в доме престарелых в Харькове, 22 января сообщили о подозрении по факту нарушения требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и гибели людей.
Речь идет о ч. 2 ст. 270 УК, сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины.
Указывается, что правоохранители задержали:
владельца домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат;
арендатора дома;
его жену – директора частного предприятия, которая фактически руководила учреждением;
администратора, который координировал работу пансионата и при этом официально не был там трудоустроен.
Стоимость пребывания в нелегальном пансионате оценивалась в среднем в 15 тысяч гривен. Следствие добавило, что арендатор дома и его жена являются основателями общественной организации.
Избрать меры пресечения подозреваемым должен суд.
Напомним:
21 января в пожаре в нелегальном доме престарелых "Золотое время" погибли 15 человек.
22 января в Харькове объявили день траура по погибшим. Владимир Зеленский объявил на 23 января всеукраинский траур.
Как сообщал OBOZREVATEL, после трагедии в доме престарелых правоохранители обнаружили еще 32 подобных заведения, которые работали незаконно в Харьковской области. В этих учреждениях находится 72 наркозависимых и 218 пожилых людей, нуждающихся в уходе.