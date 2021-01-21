Смертельный пожар в нелегальном доме престарелых в Харькове: найдены адреса других зданий владельца

В сети обнародовали адреса трех зданий, вероятно принадлежащих владельцу незарегистрированного дома престарелых в Харькове, где в ходе пожара погибли 15 человек.

Данные опубликовал юрист, журналист издания "Страна" Алексей Романов. Возможно, по этим харьковским адресам также находятся нелегальные дома престарелых, однако этот факт должны подтвердить правоохранители.

Адреса домов:

переулок Метростроевский, 25;

переулок Добродецкого, 2;

улица Переяславская, 13.

Как пишет издание, вероятного владельца зовут Акопян Славик Цолакович.

Напомним, информацию о том, что владелец нелегального дома престарелых может иметь и другие подобные учреждения, озвучили на внеочередном заседании Кабмина 21 января. О том, что решило правительство, можно почитать по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL: