Должность Фокина в ТКГ упразднят, – Гармаш

Вакансия "второго первого заместителя" главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), которую занимал Витольд Фокин, будет упразднена.

Назначение на эту должность экс-лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша маловероятно. Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

"По поводу Яроша вопрос не обсуждался. Мне кажется, Ярош прекрасно понимает, что его назначение в делегацию маловероятно. Более того, мне кажется, вакансий нет. Эта должность будет упразднена и это правильно", – заметил он.

Вместе с тем Гармаш сказал, что в ТКГ нужен спикер. "Спикер нужен хотя бы потому, что очень много времени занимают комментарии в СМИ. И не всегда СМИ понимают разницу между частным мнением Гармаша и позицией делегации", – заметил он.

Как писал OBOZREVATEL, дипломат Маркиян Лубкивский, которого называют кандидатом на должность спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, ранее уже присутствовал на ее заседании.