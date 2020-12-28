Документы о демографическом провале в "ДНР" слили в сеть

В сеть попали документы террористической "ДНР", которые подтверждают факт демографического кризиса на временно оккупированных территориях Донбасса.

Их обнародовал на своей странице в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Сергей Нещадим. По его словам, наиболее красноречивым является соотношение родившихся и умерших. Кроме того, вызывает подозрение количество выехавших и прибывших в псевдореспублику.

"Мы продолжаем публиковать "документацию" горе-"недореспублик" и наши размышления на сей счет. Сегодня начнем с распаковки занимательного архива касательно численности населения, его миграционного и естественного движения. Что заметили мы, так это впечатляющую разницу между родившимися и умершими со знаком "минус". Назовем это "демографическим фиаско", хотя, "и. о. министра здравоохранения" Оприщенко утверждает, что медицина на уровне. Просто забывает добавить, что на уровне дна. Днища", – отметил Нещадим.

В рассекреченных документах отмечается, что на протяжении января-октября 2020 года в "ДНР" родилось 7 227 человек, а умерло – 28 287. При этом естественный прирост населения составляет -21 060.

"Прибыло в этот богом забытый уголок вселенной вдвое больше людей, чем выбыло. То ли не выпускают оттуда всех желающих, то ли много народа вожделеет из страны соседней в "процветающее государство" попасть, – это останется загадкой", – добавил украинский военный.

Так, в статистической таблице указано, что за неполный год из "ДНР" выехало лишь 5 815 человек, тогда как прибыло 10 170.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее в распоряжении ВСУ оказались документы террористов, в которых те признавались, что привлекают "чиновников" "ЛНР" к бесплатному труду.

Кроме того, была обнародована тайная инструкция для пропагандистов в ОРДЛО по освещению ситуации с пандемией коронавируса на этих территориях востока Украины.