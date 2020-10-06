Врач находил девушек в сети, а потом шантажировал и калечил. Эксклюзив о садисте из Киева

После жестокого избиения врачом Алексеем Волковым девушки под Киевом стало известно, что счет его жертв идет на десятки, а две из них погибли при странных обстоятельствах.

Причем, по информации OBOZREVATEL, география преступлений садиста не ограничивается Киевской областью – он орудовал и в других регионах. Подробнее о шокирующей ситуации читайте в нашем материале.

На чем попался "психопат"

Как бы страшно ни звучало, но остановить 45-летнего садиста помогло избиение 33-летней Ольги Войтенко, которое произошло в загородном доме Волкова в Вышгородском районе.

Девушка встречалась с ним, а когда отношения стали тяготить, то заикнулась, что хочет расстаться. Дальше – как в кошмарном сне. Мужчина набросился на нее с дубинкой и жестоко избил. Ольга кричала и звала на помощь, а потом потеряла сознание.

Он замотал ее в покрывало и "бросил" в свой автомобиль. Выбежавшим на улицу соседям Волков заявил, что кто-то напал на его девушку. От предложение вызвать скорую помощь отказался – мол, сам отвезу. Соседи вызвали полицию.

При поступлении в больницу у Ольги была черепно-мозговая травма, переломы рук, выбитые зубы… Теперь девушке предстоит длительное и дорогостоящее лечение и ряд операций. Без них грозит потеря зрения и слуха.

Уже в больница Ольга рассказала, что Волков угрожал облить ее ребенка кислотой, а на нее "натравить" наркоманов.

Счет идет на десятки

Об угрозах и избиениях рассказали OBOZREVATEL и другие девушки. Одна из них, киевлянка Ася Зброцкая, убеждена, что жертв садиста может быть очень много – счет идет на десятки.

Девушка тоже пережила жестокое избиение, поджог машины и угрозы. С 2012 года (!) она пыталась решить этот вопрос в правовом поле. Говорит, что если бы тогда было нормальное следствие, преступника удалось бы остановить.

Также она считает, что две девушки, которые встречались с Волковым, не покончили жизнь самоубийством, выбросившись из окна, а были убиты (подробности о многолетней борьбе Аси за справедливость и интервью с ней мы опубликуем в ближайшее время. – Ред.)

Жертв находил в соцсетях и подмешивал наркотики

В большинстве случаев Волков находил жертв в интернете, писал сообщения с комплиментами к фото и предлагал встретиться.

Это были красивые и успешные девушки, но одинокие. А он умел найти подход: хороший психолог говорил именно то, что они хотели услышать, проявлял заботу и нежность. Но затем, говорят пострадавшие, "натура брала свое и он начинал наказывать". Если же девушка хотела расстаться, то просто зверел.

Как рассказали OBOZREVATEL три девушки, которые встречались с Волковым, а потом еле вырвались из его рук, он подмешивал в шампанское наркотики.

"Мне говорил, что это просто природная добавка – для настроения, классного секса. Уже потом оказалось, что это были амфетамины", – поделилась одна из жертв Волкова, По ее словам, секс действительно был "незабываемым". Возможно поэтому девушки так долго тянули с разрывом отношений, даже столкнувшись с первыми проявлениями жестокости.

Шантажировал и выкладывал откровенные фото

Четыре девушки, которые встречались с садистом, рассказали OBOZREVATEL об известном им источнике "заработка" доктора-садиста. Они сообщили, что стали жертвами шантажа и откупились от Волкова.

"Он угрожал выложить очень откровенные фото, опозорить и так далее. Преследовал, угрожал, нападал… Было очень страшно! Понимаете, он превратил мою жизнь в ад! Я откупились от Волкова, так как не выдержала этого безумия", – уточнила нашим журналистам Евгения.

По словам жертв, они заплатили от 5 до 15 тысяч долларов за то, чтобы Алексей от них отстал. Сейчас девушки вспоминают произошедшее с ними, как кошмарный сон. Две пострадавших признались, что до сих пор посещают психолога – иначе бы не справились.

Кто такой Алексей Волков

По информации OBOZREVATEL, Алексею Волкову 45 лет. Он родился в г. Ривне, там же окончил школу. Затем поступил в Киевский национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца.

У него была квартира в Киеве на Отрадном и загородный дом в с. Низшая Дубечня (Вышгородский район Киевской области).

Некоторое время у Волкова якобы был "приватный кабинет" в столице, где он оказывал услуги как врач-венеролог. Затем "переключился" на спортивное питание, увлекся фитнесом. Его хорошо знали в спортивных центрах и тренажерных залах.

Какое-то время Алексей даже тренировал рэпера Серегу, чем очень гордился. Однако, по информации OBOZREVATEL, впоследствии у них произошел конфликт и отношения испортились.

Источники OBOZREVATEL утверждают, что Волков "приторговывал наркотиками" и различными "веществами". Однако подтверждающих данных пока нет.

А в декабре 2013 года, во время Революции Достоинства, Алексея задержали в центре столицы с поддельным удостоверением сотрудника милиции.

"Он пытался пройти на территорию Мариинского парка и "спалился", когда попросили предъявить документы", – рассказал источник в правоохранительных органах.

В 2017 году Волков засветился в паблике "Киев оперативный". Правда, как аферист.

По просьбе подписчика группы была опубликована информация о человеке, который расплачивался фальшивыми долларами.

"Аферист. На вид около 40 лет. Пришел с романтической историей, мол он хочет девушке сделать сюрприз, помочь ей подобрать несколько товаров (очень уверенный в себе, в руках брелок от машины, прилично одет). Когда время пришло платить за товар, сказал, что у него доллары (и скорее всего знал, что мы берем доллары, так как товар покупается в долларах, то часто принимаем доллары). Продолжал рассказывать свою историю про девушку и тд. Заговорил, дали сдачу и как потом оказалось, доллары фальшивые, хотя на вид не отличить. В общем, будьте осторожны", – написал пострадавший пользователь.

P.S. Полицейские задержали Волкова сразу после избиения Ольги Войтенко, сейчас он находится под стражей. Правоохранители проверяют его причастность к другим подобным преступлениям, а также обстоятельства гибели двух его бывших девушек.