"ДНР" засветила имена террористов в статистике СOVID-19
Российские оккупанты Донбасса в своей "официальной" статистике коронавируса рассекретили имена некоторых террористов.
Документы обнародовал на личной странице в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Сергей Нещадим. По его словам, в бумагах были найдены подробные личные данные троих наемников:
Васильев Владимир Эдуардович – 07.03.1998 – Горловка-17, ул.Пушкинская 20/14 – ВЧ 08800, прапорщик.
Саченко Павел Евгеньевич – 12.07.1971 – Донецк, Ленинский р-н, ул. Куприна 1 – пом. ПВК, майор.
Давлеев Игорь Александрович – 31.10.1964 – Донецк, ул. Рослого 33, частный сектор – военнослужащий.
"И таких десятки. А также клондайк "МЧС" и других интересных должностей и лиц. Офизичиваем, заносим в списки. Будет отдельная публикация со списком…кхм, военных. Продолжение следует", – написал защитник Украины.
Кроме того, в документах всплыло много показательных цифр, связанных с последствиями пандемии на временно оккупированных территориях.
"Согласно данным Государственной службы статистики Украины, смертность в нашей стране по отношению ко всему населению составляет 1,02%. Согласно документу по демографической ситуации из предыдущих публикаций, в "ДНР" эта цифра – 1,24%. Если взять эти цифры и сравнить по отношению смертность к смертности, умножив обе на 100%, то в "республике" мрет населения больше на 20%. Что же у них там происходит, в их "процветающей"?" – пишет Нещадим.
"При этом миграционное сальдо у них положительное – когда 28 тысяч ушло в лучший мир (не от COVID-19, ни в коем случае), прибыло 10 тысяч человек. Туристы, наверное. Из Пскова. Или из Ростова заблудшие. Интересно то, что в файлах в графе адреса проживания почти нет сел и поселков, ведь там люди не болеют, и их, конечно же, тестируют", – с сарказмом добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее ВСУ показали документы террористической "ДНР", свидетельствующие о демографическом кризисе на оккупированных территориях. Так, на протяжении января-октября 2020 года в псевдореспублике родилось 7 227 человек, а умерло – 28 287.
Также защитники Украины заполучили тайную инструкцию для пропагандистов в ОРДЛО по освещению ситуации с пандемией коронавируса.
Напомним, ранее по партии рассекреченных документов оккупантов удалось установить имена, звания и даже позывные целой группы террористов.
Кроме того, в сеть попали личные данные пособников боевиков "ДНР". Они были указаны в графике празднований Нового года в захваченных населенных пунктах Донбасса.