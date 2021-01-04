"ДНР" засветила имена террористов в статистике СOVID-19

Российские оккупанты Донбасса в своей "официальной" статистике коронавируса рассекретили имена некоторых террористов.

Документы обнародовал на личной странице в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Сергей Нещадим. По его словам, в бумагах были найдены подробные личные данные троих наемников:

Васильев Владимир Эдуардович – 07.03.1998 – Горловка-17, ул.Пушкинская 20/14 – ВЧ 08800, прапорщик.

Саченко Павел Евгеньевич – 12.07.1971 – Донецк, Ленинский р-н, ул. Куприна 1 – пом. ПВК, майор.

Давлеев Игорь Александрович – 31.10.1964 – Донецк, ул. Рослого 33, частный сектор – военнослужащий.

"И таких десятки. А также клондайк "МЧС" и других интересных должностей и лиц. Офизичиваем, заносим в списки. Будет отдельная публикация со списком…кхм, военных. Продолжение следует", – написал защитник Украины.

Кроме того, в документах всплыло много показательных цифр, связанных с последствиями пандемии на временно оккупированных территориях.

"Согласно данным Государственной службы статистики Украины, смертность в нашей стране по отношению ко всему населению составляет 1,02%. Согласно документу по демографической ситуации из предыдущих публикаций, в "ДНР" эта цифра – 1,24%. Если взять эти цифры и сравнить по отношению смертность к смертности, умножив обе на 100%, то в "республике" мрет населения больше на 20%. Что же у них там происходит, в их "процветающей"?" – пишет Нещадим.

"При этом миграционное сальдо у них положительное – когда 28 тысяч ушло в лучший мир (не от COVID-19, ни в коем случае), прибыло 10 тысяч человек. Туристы, наверное. Из Пскова. Или из Ростова заблудшие. Интересно то, что в файлах в графе адреса проживания почти нет сел и поселков, ведь там люди не болеют, и их, конечно же, тестируют", – с сарказмом добавил он.

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