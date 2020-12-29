В "ДНР" в очередной раз бросили "на подвал" пропагандиста из РФ, заподозрив в работе на Украину

В "ДНР" задержали местного пропагандиста, гражданина РФ Романа Манекина, заподозрив его в сотрудничестве со спецслужбами Украины, в частности "агентом" Станиславом Асеевым – журналистом и бывшим пленным.

Россиянина, переехавшего в "Донецкую народную республику" из Москвы, обвиняют в шпионаже в пользу Украины, пишет МК.

Мужчина пропал еще в обед 25 декабря, хотя его телефоны не выключались, а на некоторых аккаунтах в соцсетях продолжалась активность. Уточним, задержание подтвердило так называемое МГБ псевдореспублики.

В "ДНР" заявили, что проверяют информацию, появившуюся в открытых источниках, о возможной работе Манекина "в ущерб интересам государственной безопасности" самопровозглашенной республики.

Речь идет о переписке якобы Манекина и Асеева, слитой местным Telegram-каналом. В опубликованных скриншотах Facebook-сообщений собеседник пропагандиста просил контакты "судей ДНР", которые бы за деньги могли вынести оправдательные или мягкие приговоры в отношении нескольких узников, передают "Новости Донбасса".

Сам Асеев заявил, что обнародованная переписка является фейком, хотя он действительно переписывался с Манекиным.

"Этой переписки вообще не существует. Это совершенно не то, что писал ему я. При том, что моя переписка с ним сохранилась и при необходимости я могу выложить реальные скрины реального с ним разговора", – сказал Асеев.

Бывший заключенный пояснил, что написал комментарий под постом пропагандиста, когда тот опубликовал несколько неправдивых текстов о нем. Личную переписку с Асеевым начал сам "журналист".

Пропагандист считает украинский Донбасс частью России.

Его не первый раз бросают "на подвал" в Донецке.

Первый раз Манекина арестовали осенью 2017-го.

Его захватили прямо в донецкой квартире, забрав также супругу россиянина, однако женщину быстро отпустили. Она рассказала, что видела, как ее мужа избивали прикладами автомата.

Тогда в дело вмешалась официальная представитель МИД РФ Мария Захарова , потребовав найти гражданина России. Манекина отпустили домой со сломанной ногой.

Последний раз россиянина схватили 25 сентября 2020 года, но отпустили на следующий день.

Манекина также арестовали в ноябре 2018 года, как раз накануне "выборов" в "ДНР". Россиянин назвал их незаконными и открыто критиковал тогдашнего врио "главы ДНР" Дениса Пушилина.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший пленник "ДНР" Асеев рассказал, что в секретной тюрьме террористов "Изоляция" в Донецке издеваются над заключенными, в том числе заставляют лаять, как собак.