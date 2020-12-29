В "ДНР" в очередной раз бросили "на подвал" пропагандиста из РФ, заподозрив в работе на Украину
В "ДНР" задержали местного пропагандиста, гражданина РФ Романа Манекина, заподозрив его в сотрудничестве со спецслужбами Украины, в частности "агентом" Станиславом Асеевым – журналистом и бывшим пленным.
Россиянина, переехавшего в "Донецкую народную республику" из Москвы, обвиняют в шпионаже в пользу Украины, пишет МК.
Мужчина пропал еще в обед 25 декабря, хотя его телефоны не выключались, а на некоторых аккаунтах в соцсетях продолжалась активность. Уточним, задержание подтвердило так называемое МГБ псевдореспублики.
В "ДНР" заявили, что проверяют информацию, появившуюся в открытых источниках, о возможной работе Манекина "в ущерб интересам государственной безопасности" самопровозглашенной республики.
Речь идет о переписке якобы Манекина и Асеева, слитой местным Telegram-каналом. В опубликованных скриншотах Facebook-сообщений собеседник пропагандиста просил контакты "судей ДНР", которые бы за деньги могли вынести оправдательные или мягкие приговоры в отношении нескольких узников, передают "Новости Донбасса".
Сам Асеев заявил, что обнародованная переписка является фейком, хотя он действительно переписывался с Манекиным.
"Этой переписки вообще не существует. Это совершенно не то, что писал ему я. При том, что моя переписка с ним сохранилась и при необходимости я могу выложить реальные скрины реального с ним разговора", – сказал Асеев.
Бывший заключенный пояснил, что написал комментарий под постом пропагандиста, когда тот опубликовал несколько неправдивых текстов о нем. Личную переписку с Асеевым начал сам "журналист".Что известно о Романе Манекине
Пропагандист считает украинский Донбасс частью России.
Его не первый раз бросают "на подвал" в Донецке.
Первый раз Манекина арестовали осенью 2017-го.
Его захватили прямо в донецкой квартире, забрав также супругу россиянина, однако женщину быстро отпустили. Она рассказала, что видела, как ее мужа избивали прикладами автомата.
Тогда в дело вмешалась официальная представитель МИД РФ Мария Захарова, потребовав найти гражданина России. Манекина отпустили домой со сломанной ногой.
Последний раз россиянина схватили 25 сентября 2020 года, но отпустили на следующий день.
Манекина также арестовали в ноябре 2018 года, как раз накануне "выборов" в "ДНР". Россиянин назвал их незаконными и открыто критиковал тогдашнего врио "главы ДНР" Дениса Пушилина.
Как сообщал OBOZREVATEL, бывший пленник "ДНР" Асеев рассказал, что в секретной тюрьме террористов "Изоляция" в Донецке издеваются над заключенными, в том числе заставляют лаять, как собак.