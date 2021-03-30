"ДНР" начали атаковать ВСУ с воздуха игрушками со взрывчаткой

Российские террористы "ДНР" вблизи Широкино начали атаковать украинских защитников и мирное население опасными ловушками с воздуха. Так, оккупанты сбрасывают с беспилотников детские игрушки со взрывными устройствами.

Об этом сами воины Вооруженных сил Украины рассказали ТСН. По их словам, совсем недавно одна из таких смертельных ловушек в виде пенопластового самолетика упала возле спортивной площадки, далеко от передовой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это была детская игрушка! Самолет, сделанный из пенопласта цветного, который был заминирован", – рассказал один из военных ВСУ.

Он добавил ,что, судя по отсутствию поражения осколками объектов рядом, вероятнее всего, это была тротиловая шашка с каким-то подрывателем.

Украинские защитники предположили, что вероятнее всего, боевики запустили игрушку с дрона с тем учетом, что куда упадет – туда упадет. При этом их совершенно не беспокоило то, что рядом есть населенные пункты, где живут люди и в том числе дети.

К счастью, ловушку со взрывным устройством вовремя заметили украинские воины и обезвредили, потянув веревкой с крюком. Раздавшийся взрыв был такой силы, что, как минимум, оторвал бы человеку конечность.

Также наши воины рассказали о том, что российские террористы постоянно прибегают к обстрелам, игнорируя договоренности о перемирии, и минируют территории.

"Бывают ли такие сутки, чтобы не прозвучало ни единого выстрела? Нет! Такого не может быть! Я вам скажу: до "перемирия" у нас было тише. Может случиться с секунды на секунду, в любую минуту: мины, СПГ (противотанковый гранатомет. – Ред.), пулеметы крупнокалиберные", – рассказал боец с позывным Урал.

Его побратимы также подтвердили, что с начала 2021 года в районе Широкино регулярными стали очереди вражеских крупнокалиберных пулеметов, разрывы гранат, а теперь почти каждый день взрываются еще и мины.

Бойцы объяснили, что сейчас выяснить, где именно в селе детонируют вражеские боеприпасы, крайне сложно. Ведь за семь лет войны там не осталось ни одного уцелевшего здания. Единственное, что удается военным, примерно вычислять направление по звуку.

"Два выхода было, а разрыва мины не произошло. Возможно, дистанционное минирование, потому что не было взрывов. Они появились в последнее время, ПОМ-2 (противопехотная мина осколочная натяжного действия. – Ред.)", – рассказал защитник Украины с позывным Паханич .

Этот тип мин крайне опасен и запрещен международными конвенциями. Когда она падает, то разбрасывает вокруг длинные "усы" с датчиками. Устройство срабатывает и на ощупь, и на вибрацию. Обезвредить такую смертельную ловушку можно только подорвав ее.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, стреляя в сторону позиций ВСУ из запрещенного вооружения. Речь идет о минометах калибра 82 мм, гранатометах различных систем и крупнокалиберных пулеметах.