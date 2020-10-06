"ДНР" пытались создать еще в 2006 году: ветеран АТО напомнил о планах сепаратистов на семь областей Украины

Сбор подписей за создание в Украине так называемой автономной Донецкой федеративной республики был начат еще 13 ноября 2006 года.

Об этом на своей странице в Facebook напомнил ветеран войны на Донбассе Владислав Метельский. Отмечается, что сепаратисты тогда собирали подписи прямо на центральной площади Донецка.

"Многие граждане в Донецке до сих пор считают, что террористическая организация "ДНР" появилась в противовес Майдана в 2014 году, однако они ошибаются. Организация "Донецкая республика" была создана в 2005 году, а уже в 2006 году в Донецке ее представители собирали подписи за создание автономной Донецкой федеративной республики", – написал Метельский.

Он рассказал, что в состав этой "республики" должны были войти Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Одесская и Харьковская области Украины.

Ветеран АТО также поделился скриншотом статьи о сборе подписей:

Напомним:

Незаконный референдум о самостоятельности так называемых ЛНР и ДНР на захваченных оккупантами территориях Донецкой и Луганской областей был проведен шесть лет назад, 11 мая 2014 года.

Псевдореферендум прошел нелегитимно, со множеством нарушений, он противоречил Конституции и не был признан Украиной и цивилизованным миром.

Как писал OBOZREVATEL, 5 октября Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что российские оккупационные войска на Донбассе продолжили наращивать боеспособность соединений и частей своих первого (Донецк) и второго (Луганск) армейских корпусов, приводя войска в полную боевую готовность.