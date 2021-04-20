Исчезла пленница "Изоляции", обвиненная "ДНР" в шпионаже для СБУ

На оккупированной территории Донбасса пропала жительница Донецкая Татьяна Журавлева, которую террористы "ДНР" обвинили в шпионаже и работе на СБУ и посадили в тюрьму "Изоляция".

Об этом сообщила "Медийная инициатива за права человека" в Facebook во вторник, 20 апреля. Известно, что женщину незаконно задержали еще в мае 2019 года.

Спустя два года террористы продемонстрировали видеозапись, на которой 57-летняя женщина рассказывала об обстоятельствах своего ареста.

Она заявила, что работала уборщицей в военной части "ДНР", а затем во время визита в Мариуполь за пенсией согласилась на сотрудничество с представителями Службы безопасности Украины. Женщина сказала, что начала передавать им списки членов незаконных вооруженных формирований.

Бывшая узница рассказала МИПЧ, что летом 2019-го видела Журавлеву в одной из камер "Изоляции".

"В Донецке Татьяна занималась приютом для бездомных животных и работала уборщицей. Боевики обвинили ее в шпионаже – якобы фотографировала бумаги со мусорников, а фотографии отправляла в СБУ", – сообщила женщина.

По ее словам, Журавлева "очень хотела пойти на обмен", а дочь подала ее в списки. "Но там решили, что дело "свежее", поэтому подождет", – заявила анонимная собеседница.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В МВД заявили, что к пыткам в тюрьме временно оккупированного Донецка могут быть причастны более 70 участников незаконных вооруженных формирований.

Прокуратура Донецкой области заочно сообщила о подозрении сотруднику так называемого "министерства госбезопасности ДНР", который в "Изоляции" силой удерживал и пытал украинцев.

При поддержке Bellingcat также были установлены личности трех ключевых военных преступников с российским гражданством, пытавших людей в "Изоляции".