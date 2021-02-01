Баканов назвал полковника СБУ Нескоромного предателем

Глава СБУ Иван Баканов назвал предателем бывшего первого замглавы Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного, подозреваемого в попытке организации заказного убийства топ-чиновника ведомства.

Расследование Баканов прокомментировал на закрытом совместном заседании Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки и Комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Раскрытие организации заказного убийства [начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ] Андрея Наумова – ничем не отличается от других аналогичных преступлений. Для нас все жизни – одинаковые", – заявил Баканов.

Он добавил, что "предатель в наших рядах – это, безусловно, неприятный факт".

"Но задержания его и других лиц как раз и свидетельствует о том, что мы взяли курс на очищение СБУ. На строительство новой, эффективной и действенной спецслужбы", – уверяет глава ведомства.

Баканов подтвердил, что спецслужба проверяет информацию о возможной связи Нескоромного со спецслужбами России. Он сказал, что аудиозаписи прослушки полковника "Альфы" указывают, что здесь, "вероятно, не обошлось и без русского следа". Так, в сети появились материалы, где голос, похожий на голос Нескоромного, называл президента РФ Владимира Путина "красавчиком" и передавал привет "московской семье".

Напомним: Нескоромный был задержан в Киеве 22 января – за заказ убийства генерала СБУ Наумова. Ему удалось сбежать этого же дня, при чем полковник якобы был в наручниках.

Позже стало известно, что операция по задержанию бывшего первого зампреда СБУ готовилась спецслужбами давно. В его авто была установлена прослушка.

В СБУ подтвердили, что провели спецоперацию по предупреждению убийства сотрудника спецслужбы и задержали еще одного ее действующего представителя.

Служба безопасности объявила полковника в международный розыск и обнародовала доказательства причастности Нескоромного к организации преступления.

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