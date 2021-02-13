Для россиян Украина – недо-Россия, они не оставят нас в покое, – Сазонов

Агрессивная политика Российской Федерации по отношению к Украине не прекратится даже в случае смены власти в этой стране. Российско-украинский конфликт будет продолжаться долгое время.

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал журналист и блогер Кирилл Сазонов. "Проблема не в Путине. Он не какой-то уникальный для России монстр, который захватил власть, которого ненавидят, и как только он уйдет, все станет хорошо", – заметил блогер.

По его словам, проблема намного глубже. Она заключается в менталитете россиян. При этом политика президента России Путина, по мнению Сазонова, полностью соответствует убеждениям большинства граждан РФ.

"Он выступает проводником идей и мнений, наверное, большинства граждан России о том, что построение империи – это хорошо, Сталин построил мощное государство, что Украина – недо-Россия, отколовшийся кусок их собственности", – сказал он.

Исходя из этого он предположил, что ситуация не изменится, даже если к власти в России придет "условный Навальный".

"Украину не оставят в покое ни после Путина, ни при условном Навальном. Человек, который открыто предлагает признать Украину независимой, оставить в покое, вернуть Крым и выйти с Донбасса, никогда не придет к власти в России, потому что его не будет поддерживать большинство", – сказал он.

"Увы, это наша проблема на многие-многие годы вперед. И она не связана с конкретным человеком", – резюмировал Сазонов.

Как писал OBOZREVATEL, глава Фонда "Стоп Информ Террор" (США) Герман Обухов заявил, что Путин может лишиться власти в России в перспективе ближайших пяти лет.