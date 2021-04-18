Увага!!! На передовій, у гарячому районі Шумів, де нещодавно загинуло шестеро наших бійців, бульдозери руйнують наші позиції, а завтра почнуть руйнувати бомбосховище.

Причому це наші бульдозери руйнують, за наші гроші - 51 млн. бюджетних коштів.

Розказую подробиці. Мені подзвонили активісти з Торецька, розповіли, що біля селище Південне є шахта "Південна" Торецьквугілля, це район біля сумнозвісних Шумів В адміністративних приміщеннях цієї шахти, яка давно не працює, але знаходиться на передовій, розташовані позиції 10 окремої гірсько-штурмової бригади.

Я знаю, що в приміщеннях шахти чудово розміщувати взводно-опорні пункти. Там товсті стіни будівель, з якісного цементобетонну,серьйозні перекриття і підвали, які захищають під час обстрілів.

До речі, зараз якраз в тому районі ворог обстрілює наші позиції з міномету.

Тому руйнування приміщень шахти, яке є по-суті руйнуванням ВОПу 10 окремої гірського-штурмової бригади є справжнісінькою диверсією, тим паче в умовах ескалації конфлікту, загрози наступу РФ, яка стягує до нашого кордону війська.

Що сталося, чому наші бульдозери руйнують ВОП 10 бригади?

А тому що, державне підприємство "Об’єднана компанія "Укрвуглереструктуризація" 15 березня провела тендер на "фізичну ліквідацію" об’єктів шахти "Південна". Яку виграла фірма "Будівельний альянс "Еталонбуд", яка взялася виконувати роботу…вдумайтесь за 51 млн. грн. Отож бульдозери на минулому тижні взялися за роботу.

Військові, що служать на ВОПі просять це зупинити, особливо їм важливо зберегти "бомбосховище" на території шахти…

Волонтери з якими я розмовляла, дивуються, що командування 10 бригади з цього приводу "відмовчується". Саме тому, як мені пояснили, військові звернулися до волонтерів, щоб ті допомогли донести інформацію до вищого командування.

Чесно кажучи, мені бракує слів: це небачений цинізм, зрада і блюзнірство. В складні часи викидати 51 млн. грн. на ліквідацію приміщень шахти в "мертвій зоні" на лінії фронту. При чому ціна явно завищена, і це схоже на схему відкатів і корупційного збагачення. Плюс це просто диверсія. Приміщення шахти є єдиним захистом на тій місцевості від обстрілів.

Отож всі-всі допоможіть мені розповсюдити цей пост, щоб достукатися до Генерального штабу. Це пряма відповідальність Хомчака зупинити цю диверсію, а СБУ розібратися як так сталося, що на державний тендер "Укрвуглереструктуризацією" було винесена закупівля послуг руйнування Військово опорного пункту, що знаходиться на першій лінії фронту. І яка собака, з яких корупційних мотивів знайшла на це в бюджеті 51 млн грн. в країні в якій епідемія і військова загроза.

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